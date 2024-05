Sok z tego warzywa piję podczas odchudzania. To mój sposób na efekt „wow”, każdy chwali moją figurę

Picie soków i smoothie jest korzystne podczas odchudzania, ponieważ mogą one dostarczać organizmowi dużą ilość składników odżywczych, a do tego nie są one kaloryczne. Dodatkowo picie takich napojów może pomóc zwiększyć spożycie warzyw i owoców, co jest ważnym elementem zdrowej diety. Pamiętajcie jednak, że takie soki należy traktować jedynie jako uzupełnienie zrównoważonej diety i element odchudzania. W walce z nadprogramowymi kilogramami najważniejsze jest zdrowe odżywianie oraz regularna aktywność fizyczna.

Jak zrobić sok z selera naciowego na odchudzanie?

Seler naciowy dostarcza do naszego organizmu naprawdę niewiele kalorii. W 100 g tego warzywa jest jedynie około 13 kcal. Co więcej, zawarty w nim błonnik pokarmowy wpływa na nasze uczucie sytości, dzięki czemu nie będziemy podjadać między posiłkami. Taki sok wspomaga oczyszczanie organizmu z toksyn, co również jest ważne w procesie odchudzania. Dodatkowo poprawia perystaltykę jelit, ułatwia wypróżnianie, zapobiega zaparciom, ale także wzmaga pasaż treści pokarmowej. Przyczynia się także do wzrostu tempa przemiany materii, a dodatkowo świetnie nawadnia.

Żeby przyrządzić taki sok, wystarczy, że pokroicie na mniejsze części cztery łodygi selera naciowego i przepuścicie przez sokowirówkę lub wyciskarkę. Dodajcie do niego również sok z połowy cytryny. Jeśli całość będzie zbyt gęsta – dolejcie wody. Zalecana dawka to szklanka takiego soku dziennie. Warto również spróbować odchudzającego soku z cukinii.

Jakie jeszcze właściwości ma seler naciowy?

Seler naciowy jest warzywem o licznych właściwościach zdrowotnych. Nie tylko pomaga w odchudzaniu, ale również wpływa pozytywnie na nasz wygląd – poprawia kondycję skóry oraz włosów, dzięki zawartości cynku i witamin z grupy B. Jest on bogaty w witaminy i liczne składniki mineralne. Seler jest bogaty w związki przeciwutleniające, które zwalczają i hamują działanie wolnych rodników. Jest między innymi świetnym źródłem wapnia, potasu i magnezu. Dodatkowo spożywanie selera pomaga w regulacji ciśnienia krwi (zapobiega nadciśnieniu), a także zmniejsza ryzyko zachorowania na choroby układu sercowo-naczyniowego.

