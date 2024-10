Uważajcie na te zamienniki cukru. Dietetyk ostrzega, że odchudzanie może pójść na marne

Cukier biały to powszechnie używany słodzik, który dodajemy do wielu napojów, takich jak kawa czy herbata, a także różnego rodzaju wypieków i deserów. Nadmierne spożycie cukru może jednak prowadzić do wielu problemów zdrowotnych, takich jak otyłość, cukrzyca typu 2 i próchnica zębów. Co więcej, biały cukier to prawdziwa bomba kaloryczna. Mimo niewielkiej objętości dostarcza organizmowi dużej ilości energii, która w przypadku braku aktywności fizycznej jest magazynowana w postaci tkanki tłuszczowej. Dodatkowo kalorie pochodzące z cukru są tzw. „pustymi kaloriami”, co oznacza, że nie dostarczają żadnych niezbędnych witamin, minerałów czy błonnika.

Uważajcie na te zamienniki cukru

Michał Wrzosek, doktor dietetyki, opublikował na swoim profilu nagranie, w którym ostrzega przed niektórymi zamiennikami cukru. Okazuje się, że między innymi miód nie jest najlepszym wyborem.

Jeśli chcesz unikać cukru, to miód nie jest dobrym wyborem. Tak naprawdę miód to prawie sam cukier. Ma niewiele mniej kalorii i nie jest znacząco zdrowszy. Tak, ma pewne ilości witamin, składników mineralnych, enzymów, ale te ilości są niewielkie i dopiero, gdybyśmy zjedli naprawdę dużo miodu, to dostarczylibyśmy znaczących ilości tych związków. A jak zjemy bardzo dużo miodu, to zjemy też bardzo dużo cukru – zauważył specjalista.

Dietetyk wyjaśnił, że oczywiście miód jest zdrowy, ale stosowanie go jako zamiennika cukru często po prostu mija się z celem Okazuje się, że 100 gramów miodu to 82 gramy cukru. Również syrop z agawy jest zamiennikiem w przypadku którego także powinniśmy zachować ostrożność, ponieważ to aż 68 gramów cukru na 100 gramów syropu z agawy. Sytuacja tak samo wygląda w przypadku syropu klonowego.

Jakiego zamiennika cukru użyć w trakcie odchudzania?

Dla osób dbających o linię dobrą alternatywą dla białego cukru będzie na przykład erytrytol – ma on 20-krotnie niższą kaloryczność w stosunku do tradycyjnego cukru. Dodatkowo wykazano, że erytrytol nie powoduje wzrostu poziomu glukozy we krwi, a więc będzie też odpowiedni dla diabetyków. Erytrytol jest także substancją, którą możecie dodawać podczas pieczenia ciast, a także do różnego rodzaju deserów. Pamiętajcie jednak, że zastępując nim cukier, będziecie musieli użyć go trochę więcej, by uzyskać podobną słodkość. Nie nadaje się on jednak do wypieku ciast drożdżowych i chleba.

