Picie go obniża poziom cukru we krwi i ułatwia odchudzanie. Wystarczą 2 łyżeczki dziennie

Ocet jabłkowy to jeden z najstarszych napojów fermentowanych na świecie. Jego głównym składnikiem jest kwas octowy, ale zawiera również inne związki, między innymi kwas mrówkowy, mlekowy czy winowy, a także polifenole. Jego walory doceniali już nasi przodkowie. Był powszechnie wykorzystywany w medycynie ludowej. Chętnie sięgamy po niego również dziś. Zresztą nie bez powodu. Przeprowadzone badania dowodzą, że włączenie napoju do diety przynosi wiele korzyści i pozytywnie wpływa na organizm. Jak dokładnie działa? Na to pytanie w jednym z materiałów udostępnionych w sieci odpowiedziała dr Angelika Kargulewicz, która na co dzień pracuje jako dietetyk kliniczny.

Jak ocet jabłkowy wpływa na organizm?

Picie octu jabłkowego reguluje gospodarkę węglowodanów w organizmie i to zarówno u osób zdrowych, jak i tych, które zmagają się już z pewnymi zaburzeniami metabolicznymi. Udowodniono, że kwas octowy opóźnia opróżnianie żołądka i automatycznie wydłuża proces trawienia węglowodanów. W efekcie stężenie glukozy we krwi wzrasta wolniej. Picie napoju stabilizuje również poziom insuliny w organizmie.

Ocet jabłkowy – jak podkreśla dr Angelika Kargulewicz – ułatwia też redukcję masy ciała. Stymuluje uczucie sytości i hamuje łaknienie, co przekłada się na spożycie mniejszej liczby kalorii. Stosowanie tego płynu obniża również stężenie „złego cholesterolu” w organizmie.

Jak pić ocet jabłkowy, by wspomóc organizm?

Warto sięgać po dwie łyżeczki octu jabłkowego przed jedzeniem rozcieńczone w około 200 mililitrach wody. Sprzyja to, jak dowodzą przeprowadzone badania, obniżeniu stężenia glukozy we krwi. Efekt ten jest szczególnie widoczny, gdy posiłek tworzą głównie węglowodany złożone. Znajdziemy je w takich produktach jak na przykład w makaronach, ziemniakach, płatkach owsianych czy roślinach strączkowych.

Jeżeli natomiast zależy ci na tym, by schudnąć, przyjmuj około 10 ml octu jabłkowego razem z posiłkiem. Możesz włączyć go do diety jako składnik dressingu i wzbogacać nim różnego rodzaju sałatki, a także inne potrawy. Należy podkreślić, że picie napoju na czczo nie jest najlepszym pomysłem i może doprowadzić do podrażnienia błony śluzowej układu pokarmowego.

Kto nie powinien sięgać po ocet jabłkowy?

Na ocet jabłkowy powinny uważać przede wszystkim osoby z cukrzycą oraz przewlekłymi chorobami układu pokarmowego, na przykład refluksem żołądkowo-przełykowym. Trzeba podkreślić, że nie należy włączać do diety octu jabłkowego o bardzo wysokim stężeniu. Nie wolno go również spożywać w zbyt dużych ilościach. Stosowany w nadmiarze staje się toksyczny.

