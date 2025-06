Dietetyk „prześwietlił” napoje roślinne z Biedronki. Te są najlepsze! Masz je w lodówce?

Napoje roślinne zyskują na popularności. Wiele osób postrzega je jako świetną alternatywę dla tradycyjnego nabiału pozyskiwanego od krowy. Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkie napoje roślinne są dobrym zamiennikiem klasycznego mleka. Dietetyk Jakub Woźniak postanowił sprawdzić, które mają najlepszy skład i zasługują na to, by trafić do koszyka. Wziął „pod lupę” ofertę Biedronki, jednej z najczęściej odwiedzanych sieci handlowych w Polsce. Wyniki analizy mogą cię mocno zaskoczyć.

Najlepsze napoje roślinne z Biedronki zdaniem dietetyka

Jakub Woźniak poleca między innymi napój owsiany Go Vege z lodówki. Ma relatywnie krótki skład. Dominuje w nim woda i ekstrakt z owsa (15 procent). Co ważne jest wzbogacony o witaminy (D, E oraz B12) i wapń. Warto pamiętać, że odgrywa on niezwykle istotną rolę w funkcjonowaniu organizmu. Jest głównym „budulcem” kości i zębów. Uczestniczy też w procesie krzepnięcia krwi. Odpowiada za prawidłową pracę mięśni, w tym mięśnia sercowego. Pomaga w stabilizowaniu ciśnienia tętniczego. Aktywuje niektóre enzymy trawienne. Wspiera funkcjonowanie układu nerwowego i reguluje przepuszczalność błon komórkowych. Jego głównym źródłem w diecie są produkty mleczne. Dlatego, jeśli decydujesz się na ograniczenie ich udziału w diecie, sięgaj po napoje z dodatkiem wapnia.

Dobrym wyborem będzie też napój ryżowy Go Vege. Na jego korzyść przede wszystkim krótki skład bez konserwantów, wzmacniaczy smaku czy dodanego cukru. Jest wzbogacany o wapń, a także witaminy z grupy B (B2 i B12) i witaminę D2. Plusem tego produktu jest również wysoka zawartość „bazy”, czyli ryżu (17 procent).

Jeśli lubisz słodkie potrawy, to ten naturalnie słodki smak świetnie sprawdzi się do owsianek, jaglanek czy budyniów. Potrawy nie będą wymagały wtedy dodatku cukru – podkreśla dietetyk.

Inne napoje roślinne w Biedronce

Warto zwrócić również uwagę na napoje roślinne marki Alpro, na przykład napój roślinny kokosowy czy sojowy niesłodzony No Sugars. Można włączyć je do diety od czasu do czasu, ale – zdaniem eksperta – nie są zbyt dobrym wyborem z uwagi na fakt, że mają w swoim składzie różne dodatki, takie jak na przykład regulatory kwasowości (fosforany potasu), aromaty czy stabilizatory. Te związki są uznawane za bezpieczne i zostały dopuszczone do stosowania w żywności. Są jednak zbędne. Ich obecność obniża jakość danego produktu.

Czytaj też:

Te lody z Biedronki możesz jeść nawet na diecie. Mają mniej kalorii niż myślisz. Zobacz, co poleca dietetyczkaCzytaj też:

Groźny składnik w jogurcie z Biedronki. Naukowcy biją na alarm: „może upośledzać barierę jelitową”