Przez ten banalny błąd nie możesz schudnąć! Specjalistka nie ma wątpliwości. Zobacz!

Zdarza się, że mimo szczerych chęci nie udaje nam się schudnąć, a chęć podjadania jest silniejsza od nas. Przyczyna może być zaskakująco prosta – niedobór białka. To właśnie on może być powodem napadów głodu, które utrudniają walkę z nadprogramowymi kilogramami. Białko odgrywa kluczową rolę nie tylko w procesie odchudzania, ale także w prawidłowym funkcjonowaniu całego organizmu.

Błąd podczas odchudzania

Dietetyczka Martyna Knop w opublikowanym przez siebie nagraniu zwróciła uwagę na to, że wiele osób nie chudnie przez jeden, banalny błąd. Okazuje się, że niedobór białka może prowadzić do podjadania.

Białko pomaga stabilizować poziom cukru we krwi, co może zmniejszyć apetyt na węglowodany – wyjaśniła specjalistka.

To jednak niejedyny objaw niedoboru białka w diecie. Jednym z symptomów jest również obniżony nastrój. Jak tłumaczy specjalistka, białko dostarcza aminokwasów niezbędnych do produkcji neuroprzekaźników, takich jak serotonina. Można także zauważyć wypadanie i kruszenie się włosów, ponieważ białko jest kluczowym składnikiem budulcowym włosów, a jego niedobór może osłabić ich strukturę.

Niski poziom białka może również wpływać na równowagę płynów w organizmie, przez co mogą występować obrzęki i opuchnięcia. Białko wspiera także trawienie i funkcje układu odpornościowego, więc osłabiona odporność i problemy jelitowe również mogą być oznaką jego niedoboru.

Jakie produkty są bogate w białko?

Białko jest niezbędne do prawidłowego wzrostu oraz rozwoju. Człowiek potrzebuje go także do produkcji wielu związków, które regulują pracę całego organizmu.

Zgodnie z polskimi normami dzienne zapotrzebowanie na białko u dorosłego człowieka wynosi około 0,9 g na każdy kilogram masy ciała. W praktyce oznacza to, że np. mężczyzna ważący 85 kg powinien przyjmować średnio 76,5 g białka w ciągu dnia – podaje serwis Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zapotrzebowanie na białko zależy między innymi od masy ciała, stanu zdrowia oraz poziomu aktywności fizycznej. Źródłem białka pochodzenia zwierzęcego są między innymi: ryby, jaja, mięso i jego przetwory, mleko oraz produkty mleczne. Produkty bogate w białko pochodzenia roślinnego to natomiast nasiona roślin strączkowych (np. ciecierzyca, soczewica, soja, groch, fasola, bób), produkty wytworzone z nasion roślin strączkowych (np. tofu, tempeh, hummus), a także orzechy, nasiona i pestki.

