Już nie Lidl i Biedronka. Teraz inna sieć ma tanią włoską kawę

Znalezienie dobrej kawy w niskiej cenie bywa nie lada wyzwaniem. Na szczęście z pomocą przychodzą nam popularne supermarkety. Obok niektórych ofert trudno przejść obojętnie. Jedną z takich atrakcyjnych propozycji przygotowała sieć Aldi. To jednak niejedyny powód, dla którego warto pójść tam na zakupy. Sprawdź, na czym jeszcze możesz zaoszczędzić.

Jaką włoską kawę kupisz taniej w Aldi?

Aldi obniża cenę kawy w ziarnach Segafredo Intermezzo. Kosztuje teraz ponad 50 procent mniej niż zwykle, czyli 29,99 zł zamiast niespełna 65 złotych. Tyle zapłacisz za opakowanie o wadze jednego kilograma. Nie musisz przy tym spełniać żadnych dodatkowych warunków, takich jak na przykład aktywacja specjalnych kuponów w telefonie czy okazywanie kart lojalnościowych przy kasie. Wystarczy przyjść i zrobić zakupy. Pamiętaj przy tym o jednej ważnej kwestii – sieć nałożyła na miłośników „małej czarnej” pewne ograniczenia. Jeden klient nie może kupić więcej niż sześć paczek produktu w ramach opisanej promocji. Akcja rabatowa trwa do niedzieli, 7 grudnia 2025 roku. To dzień handlowy. Sklepy będą wtedy otwarte.

Co jeszcze kupisz taniej w Aldi?

Aldi sprzedaje również taniej dobre masło marki Łaciate. Możesz je nabyć już za 4,99 zł. Obniżka obowiązuje jednak dopiero przy zakupie trzech sztuk smarowidła. Jeśli włożysz do koszyka mniej kostek za każdą z nich zapłacisz 7,99 zł. Tyle wynosi bowiem cena regularna tłuszczu. Promocja jest skierowana do wszystkich konsumentów, ale obowiązują limity. Jeden klient nie może nabyć więcej niż 6 opakowań masła w ramach akcji rabatowej. Oferta wygasa w niedzielę, 7 grudnia. Masz więc jeszcze całkiem sporo czasu na uzupełnienie kuchennych zapasów. Nie zwlekaj jednak zbyt długo z zakupami. Propozycja Aldi budzi spore zainteresowanie, a półki pustoszeją w bardzo szybkim tempie.

