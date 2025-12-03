Co dzieje się w twoim ciele po zjedzeniu śledzi? Skutki mogą cię naprawdę zaskoczyć

Śledzie zajmują ważne miejsce w polskiej kuchni. Zajadamy się nimi przez cały rok, jednak najbardziej popularne są w grudniu, ponieważ jest to jedna z potraw serwowanych na Boże Narodzenie. Można je podać na wiele sposobów, więc każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie. Świetnie smakują te w oleju, śmietanie czy z cebulką. Mało osób jednak zastanawia się, jak ich jedzenie wpływa na nasze zdrowie.

Czy śledzie są zdrowe?

Śledzie są tłustymi rybami morskimi, które mają wysoką wartość odżywczą. Zazwyczaj, gdy lądują na naszym talerzu, kierujemy się głównie ich dobrym smakiem, jednak okazuje się, że naprawdę dobrze wpływają również na nasze zdrowie. Dostarczają przede wszystkim pełnowartościowego białka, które zawiera 9 aminokwasów egzogennych, których organizm sam nie potrafi wytworzyć. Wspiera ono mięśnie, regenerację, ale jest też ważne dla naszego układu odpornościowego. Te ryby są też bogate w nienasycone kwasy tłuszczowe. Są one korzystne dla naszego zdrowia (w przeciwieństwie do tłuszczów nasyconych, które mogą szkodzić). Chodzi dokładnie o kwasy tłuszczowe Omega-3. Obniżają one poziom trójglicerydów i „złego” cholesterolu LDL. Wspierają także elastyczność naczyń krwionośnych, a przez to mają działanie przeciwmiażdżycowe. Dobrze wpływają też na pracę mózgu, wspierając pamięć i koncentrację.

Śledzie zawierają także spore ilości witaminy D. Należą do najbogatszych źródeł tej witaminy w diecie, co jest szczególnie ważne w Polsce ze względu na częste niedobory. Są również bogate w witaminę B12, która jest niezbędna dla prawidłowej pracy układu nerwowego.

Jakie jeszcze właściwości mają śledzie?

W śledziach występuje też wspomniana już witamina D i fosfor, które są niezbędne do prawidłowej mineralizacji kości i zapobiegania osteoporozie. Są też zasobne w jod, czyli pierwiastek niezbędny, by nasza tarczyca dobrze funkcjonowała. Dodatkowo śledzie są niskokaloryczne, ale sycące. W 100 g jest około 162 kcal. Pamiętaj jednak, że za kaloryczność całej potrawy odpowiadają też dodatki, jakich użyjemy. Najzdrowsze też są śledzie świeże. Te w occie, oleju czy marynacie mogą zawierać dużo soli i tłuszczu.

Co więcej, śledź należy do ryb o najmniejszym stopniu zanieczyszczenia metalami ciężkimi. Warto więc, by ta popularna ryba na stałe zagościła w naszym menu.

