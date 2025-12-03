Eksperci nie mają wątpliwości. To ryba idealna dla dzieci i seniorów: wzmacnia mózg, serce i kości

Zdrowe odżywianie jest ważne dla każdego z nas. Wpływa na nasze samopoczucie, poziom energii w ciągu dnia, ale też ogólną kondycję naszego organizmu. Szczególnie jest to ważne w przypadku dwóch grup – dzieci i seniorów. U dzieci zdrowa dieta wspiera prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny. U starszych ludzi z kolei pomaga utrzymać sprawność, wzmacnia układ odpornościowy i zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób przewlekłych.

To jedna z najzdrowszych ryb dla dzieci i seniorów

Łosoś to idealna ryba zarówno dla dzieci, jak i seniorów. Jest on bogaty w kwasy tłuszczowe omega-3, które są kluczowe dla prawidłowego rozwoju mózgu u najmłodszych. W przypadku osób starszych wspierają funkcje poznawcze i zdrowie serca. Chronią je przed stanami zapalnymi, nadciśnieniem czy wysokim cholesterolem.

Dodatkowo mięso łososia jest delikatne, łatwe do pogryzienia i lekkostrawne. Będzie więc smakować najmłodszym, a z kolei seniorzy nie będą mieć problemu z jego trawieniem. Jest to również doskonałe źródło pełnowartościowego białka, które jest niezbędne do prawidłowego wzrostu i rozwoju, a u seniorów pomaga spowolnić naturalny proces utraty masy mięśniowej (sarkopenii). Wspiera też regenerację po urazach, które w starszym wieku zdarzają się dość często. To także źródło witaminy D, która jest ważna dla zdrowia kości. Uwaga: rybę najlepiej przygotowywać w sposób delikatny, czyli przez gotowanie na parze, pieczenie, duszenie (zamiast intensywnego smażenia), by zachować wartości odżywcze i ograniczyć negatywne skutki zdrowotne.

Specjaliści od zdrowego żywienia zalecają, by ryby, w tym łososia, spożywać co najmniej dwa razy w tygodniu, z czego jedna porcja powinna być tłusta (jak łosoś). Należy jednak dbać o różnorodność i nie ograniczać się tylko do łososia. Inne tłuste ryby (np. makrela, sardynki, śledź) również dostarczają cennych kwasów omega-3 i wartości odżywczych.

Jak kupić dobrego łososia?

Wiele osób z pewnością zastanawia się, jakiego łososia wybrać, by był on najkorzystniejszy pod względem odżywczym. Jeśli kupujesz świeżą rybę, zwróć uwagę na skórę. Powinna być gładka i lekko wilgotna. Z kolei oczy muszą być jasne i przejrzyste (nie wybieraj ryby, która ma je zamglone i zapadnięte). Zapach ryby powinien być morski i łagodny. Najlepszą metodą przechowywania takiego łososia jest mrożenie.

Staraj się, jeśli to możliwe, wybierać łososia dzikiego albo pochodzącego z hodowli ekologicznej lub bardziej zrównoważonej. Takie ryby zwykle zawierają więcej kwasów omega-3 i są mniej narażone na zanieczyszczenia.

Jeśli kupujesz rybę pakowaną, szukaj oznaczeń certyfikatów jakości. Wtedy będziesz mieć pewność, że jest ona dobrego pochodzenia. Chodzi o następujące oznaczenia certyfikatów: ASC, MSC, RSPCA, Organic. Delikatne mięso łososia sprawia, że jest on idealny do przygotowania na parze, pieczenia lub duszenia.

