Od dzisiaj w Lidlu „5+5 gratis”. Limit dzienny to aż 20 opakowań, ale czasu jest mało

Robiąc zakupy podczas różnego rodzaju promocji, możesz naprawdę sporo zaoszczędzić. Jest to ważne zwłaszcza przed świętami Bożego Narodzenia, gdy czeka nas więcej wydatków. To też idealny moment, by kupić produkty świąteczne w atrakcyjnych cenach, nie obciążając przy tym domowego budżetu. W ciągu najbliższych dni warto wybrać się do Lidla.

Tani cukier w Lidlu

Od czwartku do niedzieli (4–7 grudnia) w świetnej cenie dostaniesz cukier biały kryształ marek: Polski Cukier, Kuchnia Lidla, KuchniaLidla.pl. Nabędziesz go w ramach promocji „5 plus 5 gratis”. Oznacza to, że przy zakupie pięciu opakowań kolejne pięć dostaniesz całkowicie za darmo. Wystarczy aktywować kupon i zeskanować aplikację. Limit to 10 opakowań gratis na kupon, czyli razem aż 20 opakowań za połowę ceny. Wszystkie szczegóły znajdziesz w aplikacji Lidl Plus.

Cukier dla wielu osób jest niezbędnym dodatkiem do kawy czy herbaty, ponieważ nadaje im słodycz i podkreśla smak. To także podstawowy składnik wielu świątecznych wypieków. Warto więc zrobić zapas tego produktu.

Co jeszcze warto kupić w Lidlu?

Od czwartku (4 grudnia) do niedzieli (7 grudnia) w świetnej cenie dostaniesz świeże jaja ściółkowe „Złota Nioska” (wielkość M lub L, klasa A). Po zeskanowaniu aplikacji nabędziesz je o 25 procent taniej. Warunkiem jest jednak zakup dwóch sztuk. Opakowania możesz ze sobą mieszać dowolnie. Limit to cztery opakowania na ofertę. Jajka najlepiej przechowywać w lodówce, w oryginalnym opakowaniu, wierzchołkiem skierowanym w dół, aby zachowały dłużej świeżość. W takich warunkach mogą być bezpiecznie przechowywane zwykle 3–5 tygodni od daty pakowania.

Warto kupić także olej rzepakowy „Wielkopolski”. Aż do 7 grudnia będzie obowiązywać naprawdę korzystna cena. Za dwa litry tego oleju zapłacisz jedynie 11,98 zł. Wszystkie powyższe produkty z pewnością przydadzą ci się do świątecznych przygotowań, a więc już teraz możesz zrobić zapasy.

