Zrób to zamiast sałatki jarzynowej! Ten świąteczny hit zachwyci każdego przy stole

Na święta Bożego Narodzenia w wielu polskich domach najczęściej gości sałatka jarzynowa. Jest to swego rodzaju klasyk, bez którego większość osób nie wyobraża sobie tego czasu pod względem kulinarnym. Przygotowuje się ją zwykle z gotowanych warzyw, takich jak marchew, pietruszka, seler, ziemniaki, a także z jajek i groszku. Całość łączy się z majonezem, który nadaje sałatce kremowej konsystencji. I choć dla wielu osób jest to nieodłączny element świątecznego stołu, to ja w tym roku postanowiłam zrobić jednak coś innego.

Zrobię to zamiast sałatki jarzynowej na święta

Mowa o sałatce ziemniaczanej. Rok temu jadłam ją u mojej kuzynki właśnie na świętach Bożego Narodzenia i naprawdę oszalałam na jej punkcie. Dlatego teraz zamierzam „skopiować” ten patent i zaserwować ją swoim bliskim. Jej głównym składnikiem są gotowane ziemniaki, które łączy się z dodatkami. Całość zazwyczaj doprawia się majonezem, musztardą, solą i pieprzem, co nadaje sałatce charakterystyczny smak. Można ją podawać zarówno na ciepło, jak i na zimno, a każdy może wzbogacić przepis o swoje ulubione składniki, np. groszek czy kiełbasę.

Przepis: Sałatka ziemniaczana Ta sałatka jest naprawdę pyszna, koniecznie ją przygotuj. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 35 min. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 117 w każdej porcji Składniki 6–7 średnich ziemniaków

1 mała czerwona cebula (pokrojona w cienkie piórka)

3–4 ogórki kiszone lub konserwowe (pokrojone w półplasterki)

3 łyżki posiekanego koperku

150 g kwaśnej śmietany 12% lub 18%

1–2 łyżki majonezu

1 łyżeczka musztardy

sól i pieprz do smaku Sposób przygotowania Przygotowanie warzywUgotuj ziemniaki w mundurkach do miękkości, ostudź i obierz. Pokrój w większą kostkę lub cząstki. Cebulę pokrój w cienkie piórka. Jeśli chcesz uzyskać łagodniejszy smak, zalej ją na chwilę wrzątkiem, a potem odcedź. Ogórki pokrój w półplasterki lub kostkę. Mieszanie całościW dużej misce wymieszaj ziemniaki, cebulę, ogórki i koperek. W osobnej miseczce wymieszaj śmietanę, majonez, musztardę, sól i pieprz. Polej sałatkę sosem i delikatnie wymieszaj, aby nie rozgnieść ziemniaków.

Najlepiej użyj ziemniaków sałatkowych (typu C), które nie mają tendencji do rozpadania się po ugotowaniu.

Co jeszcze przygotować zamiast sałatki jarzynowej?

Na świątecznym stole zamiast klasycznej sałatki jarzynowej może zagościć wiele innych, równie smacznych propozycji. Często przygotowuje się sałatkę śledziową. Robi się ją z warstw śledzi, cebuli, buraków, ziemniaków i jajek. Inną ciekawą opcją jest sałatka z pieczonym burakiem, rukolą i serem feta. Jest to lżejszy i nowoczesny akcent. Dobrą alternatywą będzie także sałatka z tuńczykiem, kukurydzą i jajkiem — szybka i lubiana przez wielu gości. Ciekawym, sycącym i zdrowym urozmaiceniem jest też sałatka z soczewicą.

Jak widać, odejście od sałatki jarzynowej nie oznacza, że na stole nie znajdzie się nic pysznego. Święta Bożego Narodzenia to idealny czas, by zaserwować coś oryginalnego.

