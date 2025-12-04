Badacze nie mają wątpliwości: te jajka są najzdrowsze. Polacy za rzadko je jedzą

Polacy uwielbiają jajka, zwłaszcza w formie jajecznicy. Istnieje jednak inny sposób przyrządzania tych przysmaków. Kiedyś był na porządku dziennym w wielu domach, a dziś niemal odszedł w zapomnienie. Szkoda, bo jest niezwykle korzystny dla zdrowia. To właśnie dzięki niemu jajka zachowują najwięcej wartości odżywczych. Mało kto zdaje sobie sprawę, jak ogromną różnicę może zrobić pewna drobna zmiana w kulinarnej rutynie.

Jakie jajka są najzdrowsze?

Eksperci radzą, by włączać do jadłospisu jajka na miękko. W tej formie są bowiem najlepiej przyswajane przez organizm. Dowiedli tego między innymi malezyjscy naukowcy. Specjaliści porównali różne metody przyrządzania jaj. Ich wnioski nie pozostawiają wątpliwości. Spośród badanych próbek najwyższą strawność – jak czytamy w artykule pod tytułem „Protein digestibility and amino acid content of malaysian local egg protein prepared by different methods”– miały jajka na miękko. Te z płynnym żółtkiem oraz lekko ściętym białkiem. Wynosiła ona od 79,7 do 83,3 procent. W przypadku jajek ugotowanych na twardo mieściła się w przedziale 73,4–79,0 procent. Najniższy wynik zanotowały natomiast produkty surowe (65,6–74,4 procent).

Najwyższa strawność oznacza maksymalną absorpcję składników odżywczych zawartych w jajku bez nadmiernego obciążenia dla układu pokarmowego. Mowa tu przede wszystkim o białku, które odgrywa niezwykle istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Jest jednym z najważniejszych materiałów budulcowych tkanek. Uczestniczy w procesie regeneracji mięśni i wspomaga przemianę materii. Jego trawienie wiąże się z wydatkowaniem większych ilości energii i szybszym spalaniem kalorii. Warto też podkreślić, że spożywanie tego makroskładnika zapewnia długie uczucie sytości, co pozwala zmniejszyć ryzyko podjadania między i posiłkami i ułatwia kontrolowanie masy ciała.

Jak ugotować jajka na miękko?

Joanna Masłowska, specjalistka w zakresie technologii żywności oraz dietetyki, radzi, by gotować jajka nie dłużej niż 4 minuty. W tym przypadku wiele zależy również od rozmiarów danego produktu. Większe egzemplarze wymagają nieco dłuższej obróbki termicznej, a mniejsze – krótszej. Czas gotowania – jak wskazuje ekspertka – będzie się różnić o około minutę.

Gdy chcesz przygotować jaja na miękko [...], włóż je na gorącą wodę (do wrzątku!). Wysoka temperatura powoduje szybką denaturację treści znajdującej się najbliżej skorupki oraz utrudnia przenikanie ciepła w głąb jaja – podpowiada ekspertka w jednym z wpisów opublikowanych na swoim blogu.

