Patent na najdelikatniejsze uszka do świątecznego barszczu. Zdradziła mi go moja teściowa

Na Święta Bożego Narodzenia w Polsce przygotowuje się wyjątkowo dużo tradycyjnych potraw. Od wielu pokoleń na świątecznym stole ląduje między innymi karp, ryba po grecku, kutia, pierogi z kapustą i grzybami oraz wiele innych. Nie można oczywiście też zapomnieć o barszczu czerwonym. Obowiązkowym dodatkiem do tej potrawy są uszka. Moja teściowa zdradziła mi patent na to, by wyszły naprawdę znakomite.

Patent na doskonałe uszka do barszczu czerwonego

Zrobienie uszek jest naprawdę bardzo proste. Podstawą jest jednak przygotowanie znakomitego ciasta. Żeby było ono cudownie elastyczne, należy dodać jeden produkt. Moja teściowa przypomina mi zawsze, żebym obowiązkowym elementem jest odrobina oleju.

Olej działa jak środek zmiękczający: sprawia, że gluten w mące nie jest tak sztywny, przez co ciasto staje się bardziej elastyczne i łatwe do wałkowania. Dzięki niemu nie klei się ono do wałka ani do rąk, co jest ogromną zaletą przy robieniu małych, precyzyjnych uszek. Powoduje też, że po ugotowaniu ciasto nie jest twarde ani gumowate. Na około 300 g mąki pszennej dodajemy 1 łyżkę oleju. Nie warto przesadzać – za dużo oleju sprawi, że ciasto będzie zbyt „śliskie” i trudne do formowania.

Pomysły na farsz do uszek

Główne składniki takiego farszu to suszone grzyby leśne (np. borowiki lub podgrzybki). Ich suszenie koncentruje smak i nadaje farszowi intensywnego aromatu. Do tego dochodzi sporo cebuli, zeszklonej na maśle, która wprowadza słodko‑pikantną nutę i podkreśla smak grzybów. Na koniec do farszu należy też dodać odrobinę bułki tartej – dzięki temu będzie on bardziej zwarty.

To jednak nie koniec propozycji. Możesz też połączyć kapustę kiszoną z grzybami leśnymi lub pieczarkami. Takie nadzienie możesz przygotować też z samych pieczarek podsmażonych z cebulką. Pamiętam, że w ten sposób uszka robiła zawsze moja babcia i smakowały naprawdę wybornie. Koniecznie sprawdź też, jak prawidłowo zamrozić uszka.

