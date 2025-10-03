Ten koktajl to moje najnowsze odkrycie. Smakuje jak deser, a pomaga schudnąć. Zobacz przepis

Koktajle są świetnym sposobem na szybki i zdrowy posiłek. Są nie tylko pożywne i smaczne, ale też można je przygotować w naprawdę błyskawicznym tempie. Co więcej, ich możliwości smakowe są niemal nieograniczone. Możemy eksperymentować, łącząc ze sobą różne owoce, warzywa i inne wartościowe dodatki. To doskonały wybór dla osób, które chcą zadbać o dietę, ale nie mają dużo czasu na gotowanie. Takie koktajle to idealny pomysł na śniadanie lub szybką przekąskę w ciągu dnia.

Pyszny koktajl na odchudzanie

Koktajl odchudzający z płatkami owsianymi, siemieniem lnianym, bananem i migdałami to sycąca i zdrowa propozycja dla osób, które walczą z nadprogramowymi kilogramami. Płatki owsiane i siemię lniane dostarczają błonnika pokarmowego, który wspomaga trawienie i zapewnia uczucie sytości na dłużej. Z kolei banan nadaje naturalnej słodyczy i dostarcza energii. Uważaj jednak, by nie dodawać zbyt dużej ilości tych owoców, ponieważ są dość kaloryczne.

Przepis: Koktajl z bananem Ten koktajl jest zdrowy, smaczny i przyspiesza metabolizm. Spróbuj go zrobić. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 226 w każdej porcji Składniki 1 banan

20 g siemienia lnianego

10 g migdałów

30 g płatków owsianych

400 g kefiru Sposób przygotowania Mieszanie składnikówWlej kefir do blendera. Dodaj płatki owsiane, migdały, siemię lniane i banana. Całość zblenduj.

Dlaczego warto jeść płatki owsiane i siemię lniane?

Płatki owsiane są świetnym źródłem wspomnianego już błonnika, który jest niezwykle ważny dla prawidłowego funkcjonowania układu pokarmowego. Wspomaga perystaltykę jelit i zapobiega zaparciom. Pozytywnie wpływa też na poziom cholesterolu we krwi oraz stabilizuje poziom cukru, co jest szczególnie korzystne dla osób z cukrzycą. Te płatki zawierają również witaminy z grupy B, magnez i żelazo, które wspierają układ nerwowy i wzmacniają odporność.

Z kolei siemię lniane jest bogate w kwasy omega-3, które działają przeciwzapalnie i wspomagają pracę mózgu oraz serca. Chroni także błonę śluzową żołądka i jelit – wytwarza śluz, który działa osłaniająco na układ pokarmowy. Może więc łagodzić objawy refluksu, wrzodów czy nadkwasoty. Oba te produkty pomagają również oczyszczać organizm z toksyn.

Czytaj też:

Ten koktajl przyniesie ulgę twoim jelitom. Zrobisz go w 30 sekund. Wypróbuj przepis dietetykaCzytaj też:

Te miody Polacy jedzą najczęściej. Ekspert ostrzega: mają najmniej zdrowotnych właściwości