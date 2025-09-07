Te miody Polacy jedzą najczęściej. Ekspert ostrzega: mają najmniej zdrowotnych właściwości

Swoje cenne właściwości miód zawdzięcza przede wszystkim obecności polifenoli w składzie. To związki bioaktywne o działaniu antyoksydacyjnym. Wymiatają wolne rodniki, opóźniają procesy starzenia. Chronią komórki przed uszkodzeniem. Zmniejszają stany zapalne tkanek. Poprawiają przepływ krwi w naczyniach krwionośnych. Przyczyniają się do obniżenia poziomu „złego cholesterolu”. Tym samym mogą odegrać ważną rolę w profilaktyce wielu groźnych schorzeń, takich jak na przykład miażdżyca, zawał serca, udar mózgu, a także choroby nowotworowe.

Jakie miody są gorsze od innych?

Pszczele wyroby wziął „pod lupę” dietetyk dr Bartek Kulczyński. Okazuje się, że najmniej polifenoli zawiera miód rzepakowy, akacjowy oraz rzepakowo-mniszkowy. Stugramowa porcja tych produktów dostarcza odpowiednio – 41,2 mg, 40,6 mg i 37,4 mg antyoksydantów. Stosunkowo niewielką ilością tych związków bioaktywnych pochwalić się może również miód lipowy. Co ciekawe wiele osób uznaje go za najzdrowszy. Tymczasem ma jedynie 47,1 mg polifenoli w 100 gramach. Dla porównania miód wrzosowy zawiera aż 189,5 mg przeciwutleniaczy.

Tego miodu nie warto kupować

Jednocześnie dietetyk przestrzega przed zakupem miodu sztucznego. Wiele osób kupuje go, myśląc, że inwestuje w prawdziwy pszczeli wyrób. Tymczasem wkłada do koszyka cukrową „bombę”, która nie ma żadnych wartości odżywczych. W jego skład wchodzi głównie syrop glukozowy, słodziki oraz aromaty i barwniki, dzięki którym może „udawać” prawdziwy „skarb ula”.

Chcę podkreślić, że taki miód nie ma jakichkolwiek walorów zdrowotnych. Jest to po prostu czysty cukier, który jest szkodliwy dla zdrowia – zaznacza dr Bartek Kulczyński w jednym z nagrań opublikowanych w sieci.

Warto zauważyć, że nadmiar cukrów prostych w diecie przyspiesza procesy starzenia, nasila stany zapalne i sprzyja występowaniu wielu problemów zdrowotnych. Zwiększa ryzyko pojawienia się wielu różnego rodzaju chorób. Przyczynia się do rozwoju cukrzycy, otyłości, udaru mózgu, miażdżycy czy zawału serca.

Czytaj też:

Biały nalot na śliwkach? Sprawdź, co oznacza i czy możesz je jeść. Możesz się zdziwićCzytaj też:

Te chrupiące kotlety bez mięsa smakują lepiej niż schabowe. Zrobisz je w 15 minut