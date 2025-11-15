Już nie piekę zwykłego sernika. To ciasto ze skyru jest tak lekkie i pyszne, że robię je na każdą okazję

Sernik to moje ulubione ciasto. Zajadałam się nim już w dzieciństwie, a teraz piekę go na wszelkie możliwe okazje. Wbrew pozorom ten deser wcale mi się nie nudzi, ponieważ eksperymentuję z przepisami na ten wypiek. Jest bardzo dużo możliwości: sernik nowojorski, mrożony, polany czekoladą lub z dodatkiem rodzynków. Ostatnio odkryłam też przepis, który mnie dosłownie zachwycił.

Jak zrobić sernik ze skyru? Prosty przepis

Chodzi o sernik na bazie skyru, czyli produktu mlecznego o wysokiej zawartości białka. Ten produkt sprawia, że ciasto wychodzi cudownie delikatne i bardzo puszyste. Dodatek skyru nadaje sernikowi subtelną kwaskowatość, która świetnie równoważy słodycz polewy lub innych dodatków. Jest to idealna opcja dla osób, które szukają zdrowszej wersji tego popularnego deseru.

Przepis: Sernik ze skyru Ten sernik smakuje doskonale. Zobaczysz, że każdy poprosi o dokładkę. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 55 min. Liczba porcji 7 Liczba kalorii 112 w każdej porcji Składniki 500 g skyru naturalnego

3 jajka

1/2 szklanki erytrytolu

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego

1 łyżka soku z cytryny

1/2 szklanki mąki kokosowej

1/2 łyżeczki proszku do pieczenia

szczypta soli Sposób przygotowania Mieszanie składnikówW dużej misce połącz skyr, jajka, erytrytol, ekstrakt waniliowy oraz sok z cytryny. Miksuj wszystko do uzyskania gładkiej masy. Dodawanie suchych składnikówW osobnej misce wymieszaj mąkę kokosową, proszek do pieczenia i szczyptę soli. Następnie stopniowo dodawaj suche składniki do mokrej mieszanki, cały czas miksując. Pieczenie ciastaRozgrzej piekarnik do 180°C (góra-dół). Przygotuj formę o średnicy 20-22 cm Wyłóż ją papierem do pieczenia lub posmaruj masłem. Wlej przygotowaną masę do formy i piecz przez 35 minut. Po upieczeniu wyjmij ciasto z piekarnika i pozostaw do całkowitego wystudzenia.

Dlaczego warto jeść skyr?

Ten tradycyjny islandzki produkt mleczny charakteryzuje się przede wszystkim bardzo wysoką zawartością białka. Jest ono kluczowe dla regeneracji mięśni (zwłaszcza w przypadku osób aktywnych fizycznie). Zapewnia również uczucie sytości na dłużej, co jest z kolei istotne podczas odchudzania. Co więcej, jest zazwyczaj wytwarzany z odtłuszczonego mleka, przez co ma minimalną zawartość tłuszczu.

Skyr jest też świetnym źródłem wapnia, niezbędnego dla zdrowia kości oraz zębów. Zawiera także witaminy z grupy B oraz probiotyki, które wspierają mikroflorę jelitową.

Co jeszcze można zrobić ze skyru?

Skyr jest bardzo uniwersalnym produktem. Można jeść go „solo”, jako zdrową przekąskę, ale też wykorzystać jako dodatek do owsianki czy musli. Doskonale smakuje z dodatkiem miodu lub odrobiną startej, gorzkiej czekolady. Ciekawym pomysłem jest także dodawanie go do różnych deserów zamiast śmietany czy tradycyjnego jogurtu naturalnego. To też dobra baza do koktajli. Skyr można też używać w wersji wytrawnej – jako dip do warzyw, sos do sałatek albo dodatek do sosów i past zamiast majonezu lub śmietany. Zobacz też, jaki skyr kupić, jeśli chcesz schudnąć.

