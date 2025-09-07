Ten koktajl przyniesie ulgę twoim jelitom. Zrobisz go w 30 sekund. Wypróbuj przepis dietetyka

Zdrowie jelit odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu organizmu, ale także w naszym samopoczuciu. Warto więc zadbać o odpowiednią dietę, która wspiera ich prawidłowe funkcjonowanie. Jednym z prostych sposobów jest przygotowanie koktajlu polecanego przez dietetyka. Potrzebujesz tylko trzech składników. Zrobisz go w błyskawicznym tempie.

Jak zrobić zdrowy koktajl dla jelit?

Dietetyk Bartek Szemraj w opublikowanym nagraniu wyjaśnił, że należy dodać dwie łyżki nasion chia do szklanki, zalać je kefirem, a następnie dodać garść ulubionych owoców. Całość trzeba dokładnie wymieszać, a następnie wstawić na około 2 godziny do lodówki.

Jednym z głównych składników tego koktajlu jest kefir. Działa on korzystnie na jelita dzięki wysokiej zawartości probiotyków. Zawiera bakterie kwasu mlekowego oraz drożdże, które wspomagają trawienie, poprawiają perystaltykę jelit i mogą łagodzić dolegliwości, takie jak wzdęcia czy zaparcia. Dodatkowo ma właściwości przeciwzapalne. Regularne spożywanie tego produktu wpływa również pozytywnie na naszą odporność.

Kolejny składnik to świeże owoce, które są bogate w błonnik pokarmowy – poprawia on perystaltykę jelit i też zapobiega zaparciom. Błonnik działa jak naturalna „szczotka” dla jelit, pomagając w usuwaniu resztek pokarmowych i toksyn z organizmu. Pamiętaj, że owoce zawierają również witaminy, które poprawiają ogólną kondycję organizmu.

Jakie właściwości mają nasiona chia?

Nasiona chia również niezwykle korzystnie działają na nasze jelita. Zawierają wspomniany wcześniej błonnik pokarmowy, który wspomaga ich pracę. Mają one także zdolność do wchłaniania dużej ilości wody, co pomaga w nawilżeniu jelit i ułatwia przechodzenie pokarmu przez układ trawienny. Działają na jelita łagodząco, zmniejszając ryzyko wzdęć i zaparć. Co więcej, ten superfood zawiera duże ilości kwasów tłuszczowych omega-3, które mają działanie przeciwzapalne i mogą wspomagać zdrowie serca, obniżając poziom złego cholesterolu (LDL) i trójglicerydów.

