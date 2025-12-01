Jedz to zamiast słodyczy. Już kilka sztuk dziennie zbawiennie zadziała na jelita

Jedzenie słodyczy jest bardzo przyjemne i często poprawia nam nastrój. Ma też jednak swoje minusy. Przez bardzo dużą zawartość cukru niekorzystnie wpływa na zdrowie, potrafi też zrujnować sylwetkę. Co więcej, cukier szybko podnosi poziom energii, ale równie szybko powoduje jej spadek, co często skłania nas do sięgania po kolejne przekąski. Warto więc sięgnąć po zdrowy zamiennik słodyczy.

To zdrowy zamiennik słodyczy

Mowa o suszonych śliwkach. Już kilka sztuk zaspokoi naszą ochotę na „coś słodkiego”. Są one naturalnie słodkie, a do tego zawierają dużą ilość błonnika pokarmowego. Ich jedzenie wspomaga więc perystaltykę jelit, a także przeciwdziała zaparciom. Zwiększa też uczucie sytości, dzięki czemu nie sięgamy po inne, kaloryczne przekąski między posiłkami.

Ze względu na wysoką zawartość błonnika pokarmowego zaleca się stopniowe wprowadzanie suszonych śliwek do diety oraz picie odpowiedniej ilości płynów, aby uniknąć ewentualnych dolegliwości trawiennych, takich jak wzdęcia czy biegunka.

Inne właściwości suszonych śliwek

Co więcej, regularne spożycie suszonych śliwek może poprawić gęstość mineralną kości. Jest to istotne zwłaszcza u kobiet w okresie menopauzy, u których jest większe ryzyko wystąpienia osteoporozy. Mają także silne działanie antyoksydacyjne, przez co chronią komórki przed wolnymi rodnikami. Ich nadmiar w organizmie prowadzi do szybszego starzenia się, ale też rozwoju wielu chorób. Z kolei wysoka zawartość potasu pomaga w regulacji ciśnienia krwi (ta przekąska nie zastąpi jednak leczenia farmakologicznego, jeśli jest ono konieczne).

Pomimo naturalnej słodyczy, suszone śliwki mają niski indeks glikemiczny (IG), mogą jeść je więc też osoby z cukrzycą. Błonnik rozpuszczalny spowalnia wchłanianie glukozy, pomagając w stabilizacji poziomu cukru we krwi. Ich jedzenie korzystnie działa też na regulację profilu lipidowego. Konsekwencją tego jest obniżenie cholesterolu LDL. Koniecznie wypróbuj też prosty napój na jelita, czyli wodę z suszonych śliwek.

Wiele osób z pewnością zastanawia się jednak, ile suszonych śliwek dziennie należy jeść. Zdaniem dietetyka Bartosza Kulczyńskiego dzienna optymalna porcja to około 30–40 gramów.

