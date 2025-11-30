Bez tego nie upiekę makowca ani sernika. W Stokrotce kosztuje teraz mniej niż 2 zł, więc robię zapas

Boże Narodzenie zbliża się wielkimi krokami. To dobry czas, by zacząć gromadzić kulinarne zapasy, na przykład składniki świątecznych wypieków. Wiele z nich można teraz nabyć w promocyjnej cenie i sporo zaoszczędzić. Akcję rabatową na jeden z takich produktów spożywczych zorganizowała właśnie Stokrotka. Zobacz, co kupić, by odciążyć domowy budżet.

Co warto kupić w Stokrotce?

Makowce, serniki, pierniki, kruche ciasteczka, keksy… Wszystkie te świąteczne wypieki mają zwykle jeden „wspólny mianownik” – cukier. I to właśnie ten artykuł spożywczy można dostać teraz taniej w Stokrotce. Promocją objęto takie marki jak na przykład Sweet Family czy Polski Cukier. Kilogram słodzidła kosztuje 1,94 złotych. Rabat zostanie jednak dopiero wtedy, gdy, kupisz minimum dwie paczki produktu. Co ważne, oferta jest skierowana do wszystkich klientów. By z niej skorzystać, nie trzeba posiadać żadnych specjalnych kart ani aplikacji. Obowiązuje natomiast limit – na jeden paragon możesz nabyć tylko 10 kilogramów cukru. Przedstawiona promocja trwa przez trzy dni. Zaczyna się w poniedziałek, a kończy w środę. (1-3 grudnia 2025 roku).

Jak prawidłowo przechowywać cukier?

Cukier źle reaguje na wilgoć. Chłonie ją niczym gąbka. Dlatego najlepiej przesypać go od razu po zakupie do szczelnych pojemników, na przykład szklanych czy metalowych. Takie opakowania nie tylko chronią przed wilgocią, ale też przed zapachami, które cukier potrafi łatwo przejąć. Najlepiej trzymać go w suchym i chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła, takich jak na przykład piekarnik czy grzejnik. Jeśli chcesz zmniejszyć ryzyko zbrylania się produktu, wrzuć do niego kilka ziarenek surowego ryżu, które pochłoną wilgoć i zapobiegną sklejaniu się kryształków.

Czytaj też:

Ta słodkość wspiera odchudzanie i dba o serce. Ekspertki radzą, żeby mieć ją w kuchniCzytaj też:

Dietetyk wskazuje dwa słodycze ze sklepu. Możesz je jeść bez wyrzutów, nawet na diecie