Teściowa zdradziła mi ten prosty napój na jelita. Piję go codziennie i kilogramy zaczęły spadać

Istnieje dużo domowych sposobów na poprawę trawienia. Niewiele z nich może jednak równać się z prostotą i skutecznością wody z suszonych śliwek. Z dwóch produktów można stworzyć miksturę, która potrafi przynieść ulgę przy zaparciach, ale też pomóc, gdy chcemy schudnąć. Korzystanie z tego patentu poleciła mi moja teściowa.

Woda z suszonych śliwek na trawienie i odchudzanie

Woda z suszonych śliwek jest jednym z najprostszych domowych sposobów na zaparcia. Wynika to z tego, że te owoce zawierają dużo błonnika pokarmowego, który łagodnie pobudza pracę jelit. Zawarty w śliwkach sorbitol zmiękcza stolec i zwiększa jego objętość, dzięki czemu łagodzi zatwardzenia. Połączenie śliwek i wody działa podwójnie: nawadnia i wspiera perystaltykę. Regularne picie takiej mikstury może przywrócić regularny rytm wypróżnień.

Ten napój wspomaga także odchudzanie. Również tutaj ważną rolę odgrywa błonnik pokarmowy. Jego spożywanie ułatwia utrzymywanie prawidłowej przemiany materii, co jest ważne, gdy walczymy z nadprogramowymi kilogramami. Składnik ten sprawia też, że czujemy się dłużej syci.

Przygotowanie takiej wody z suszonymi śliwkami jest naprawdę bardzo proste. Musisz tylko 250 g śliwek zalać pięcioma szklankami wrzącej wody, a następnie odczekać 24 godziny. Po tym czasie możesz już pić napój. Jeśli z kolei lubisz koktajle, możesz zblendować śliwki razem z powstałym napojem.

Inne prozdrowotne właściwości suszonych śliwek

Suszone śliwki zajmują też ważne miejsce w dbaniu o zdrowie kości, zapobiegając utracie masy kostnej, która występuje przy osteoporozie. Jest to istotne szczególnie u kobiet po menopauzie, które są najbardziej narażone na to schorzenie.

Są one też bogate w przeciwutleniacze, neutralizujące wolne rodniki. Gdy w naszym organizmie jest ich nadmiar, może to prowadzić do szybszego starzenia się, ale także wielu chorób przewlekłych. Ich jedzenie jest również wsparciem dla serca. Zarówno właściwości przeciwutleniające, jak i błonnik pokarmowy pomagają obniżać poziom „złego” cholesterolu LDL. To też doskonałe źródło mikroelementów i witamin. Są między innymi bogate w potas, który jest niezbędny dla utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi. Zawierają też żelazo, które zapobiega anemii. Pamiętaj jednak, że najlepszym źródłem żelaza są produkty hemowe, czyli pochodzenia zwierzęcego.

Jeśli nie jesteś przekonany do picia soku z suszonych śliwek, możesz jeść je jako przekąskę. Idealnie zastąpią słodycze. Nie przesadzaj jednak z ilością, ponieważ są dość kaloryczne. Suszone śliwki możesz dodać też do sałatki, zrobić z nich ciasto, a także dorzucić do musli i owsianki.

