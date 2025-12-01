Masło w Lidlu i Biedronce mocno potaniało. Zobacz, gdzie dziś kosztuje najmniej

Lidl i Biedronka od dawna walczą o uwagę klientów. Ich „orężem” nierzadko bywają konkurencyjne oferty na popularne artykuły spożywcze. Tym razem obie sieci zorganizowały promocję na produkt, którego nie może zabraknąć w żadnej kuchni – masło. Sprawdź, która z akcji pozwoli ci więcej zaoszczędzić. Czasu na podjęcie decyzji jest niewiele, więc warto się pospieszyć.

Tanie masło w Lidlu

Lidl rozdaje za darmo masło ekstra marki Łaciate. Jeśli włożysz do koszyka trzy kostki tego tłuszczu w cenie 7,99 złotych za sztukę, przy kasie zapłacisz tylko za dwie z nich. Kolejną dostaniesz gratis. Jedno opakowanie kosztować więc będzie niespełna 5,33 zł. Co ważne, ta oferta jest skierowana wyłącznie do „wybranych” klientów. By z niej skorzystać, trzeba zeskanować aplikację Lidl Plus i aktywować specjalny kupon. Sieć nałożyła na kupujących ograniczenia. Możesz otrzymać tylko jedną kostkę masła gratis na kupon. Jeśli chcesz ją zgarnąć, musisz się pospieszyć. Promocja trwa bowiem tylko przez jeden dzień. Zaczyna się i kończy w poniedziałek, 1 grudnia 2025 roku.

Jak kupić taniej masło w Biedronce?

Sieć przeceniła masło ekstra marki Mleczna Dolina. Koszt jednej kostki wynosi teraz tylko 3,95 zł, ale dopiero przy zakupie trzech sztuk smarowidła. Jeśli włożysz do koszyka mniejszą liczbę opakowań, rabat nie zostanie naliczony i za każdy produkt zapłacisz tyle, co zwykle, czyli niespełna 7 złotych. Oferta, choć atrakcyjna, ma jednak pewien „haczyk”. Jest skierowana wyłącznie do posiadaczy karty lub aplikacji Moja Biedronka. Obowiązuje też limit – 3 sztuki masła na jedno konto lojalnościowe. Promocja zaczyna się i kończy w poniedziałek, 1 grudnia.

Gdzie opłaca się kupić masło?

Więcej pieniędzy zaoszczędzisz, jeśli kupisz masło w Biedronce. Cena jednej sztuki smarowidła wynosi tam 3,95 zł. W Lidlu za tłuszcz zapłacisz około 1,38 zł więcej. Różnica jest więc spora, a nabiera jeszcze większego znaczenia przy nabyciu większej liczby kostek masła. A te przydadzą się na święta.

Czytaj też:

Pulchniutkie i pachną świętami. Wigilijne racuchy z przedwojennego przepisu mają zapomniany sekretCzytaj też:

Mama zdradziła mi sekret idealnie miękkiego ciasta na pierogi. Wystarczy połączyć dwa zwykłe płyny