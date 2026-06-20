Zapomnij o ciastkach owsianych. Te są o niebo lepsze, a bez mąki i cukru

Często zdarza mi się ochota na „coś słodkiego”. Mam jednak mocne postanowienie, że nie będę jeść sklepowych słodyczy. Robię to z troski o swoje zdrowie, ale też figurę. Takie nastawienie zmusza mnie jednak do szukania ciekawych alternatyw. Znudziły mi się już ciasteczka owsiane. Ostatnio postanowiłam więc przygotować ciasteczka kokosowe. Wyszły naprawdę wyśmienite.

Przepis na ciastka kokosowe bez cukru

Do ich zrobienia potrzebujesz tylko kilku produktów. Są to wiórki kokosowe, białka jaj, erytrytol, a także ekstrakt waniliowy i szczypta soli. Ważne jest to, żeby odpowiednio ubić białka jajek. Nie musisz ich robić „na sztywno”. Wystarczy lekka piana (ubijaj do momentu, aż zaczną się pienić). Jeśli ubijesz za mocno, ciastka wyjdą zbyt suche po upieczeniu. Masa powinna być lepka i dająca się formować, ale nie płynna. Jeśli się rozpada, to znak, że jest za sucha (dodaj więcej białka lub odrobinę tłuszczu, np. troszkę oleju kokosowego).

Jeśli nie wiesz, jak uformować takie ciastka, to najłatwiej zrobić to dwiema łyżkami albo lekko zwilżonymi dłońmi — wtedy masa się nie klei.

Przepis: Ciastka kokosowe bez cukru Te ciasteczka smakują doskonale. Musisz ich spróbować Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 25 min. Liczba porcji 12 Liczba kalorii 87 w każdej porcji Składniki 150 g wiórków kokosowych

2 białka jaj

35 g erytrytolu

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego

szczypta soli Sposób przygotowania Ubijanie białekBiałka lekko ubij z erytrytolem i solą. Robienie masyDodaj wiórki kokosowe oraz wanilię. Wymieszaj do uzyskania lepkiej masy. PieczenieFormuj małe kopczyki na blasze. Piecz 12–14 minut w 170°C, aż lekko się zezłocą.

Pomysły na inne dietetyczne desery

Dietetyczne desery mogą być naprawdę proste i jednocześnie smaczne. Sprawdziłam to w praktyce. Osobiście uwielbiam bardzo proste połączenie jogurtu, orzechów i odrobiny miodu. Na tym jednak nie kończą się ciekawe pomysły. Dobrym przykładem jest puddingi chia, które powstają z nasion chia i mleka — po kilku godzinach w lodówce zamieniają się w gęsty, kremowy deser, który można urozmaicić owocami.

Świetnie sprawdzają się też fit serniczki bez pieczenia na bazie skyru lub twarogu z dodatkiem słodzidła i kakao albo wanilii, które są bardzo sycące i bogate w białko. Popularne są również pieczone jabłka z cynamonem i orzechami oraz proste ciasteczka owsiane z bananem.

Czytaj też:

Nie piekę go ani minuty. Trzy warstwy robią większe wrażenie niż niejeden tortCzytaj też:

Do ciasta z rabarbarem nie sypię cukru. Dietetyczka wskazuje lepszy zamiennik