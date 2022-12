Zalety czerwonej cebuli. 9 właściwości leczniczych cebuli

Cebula jest warzywem, które albo lubisz, albo nienawidzisz. W Stanach Zjednoczonych nawet 87 procent dorosłych mieszkańców przyznaje, że lubi to warzywo! Chociaż istnieje wiele rodzajów cebuli – cukrowa, hiszpańska, żółta, biała, czerwona, czosnkowa... a to tylko kilka spośród nich – jest smaczna i stanowi idealny dodatek do potraw. Warto przy tym wiedzieć, że niezależnie od koloru jest to jedno z najzdrowszych warzyw na świecie. Dzisiaj jednak skupimy się na jej czerwonej odmianie.

Cebula – składniki odżywcze i witaminy

Czerwona cebula to odmiana cebuli zwyczajnej, która pochodzi najprawdopodobniej z Azji Środkowej. Ma wyrazisty smak, ale nieco mniej ostry niż jej żółta kuzynka, dlatego bywa łatwiej tolerowana przez osoby, które nie lubią jeść cebuli. Nie pachnie też aż tak mocno, więc ci, którzy nie lubią zapachu cebuli, powinni łatwiej poradzić sobie z przygotowywaniem potraw z czerwonej odmiany.

Cebula zawiera składniki odżywcze, które wpływają na jej właściwości lecznicze. Znajdują się w niej związki siarki, przeciwutleniacze, witamina C, witaminy z grupy B, beta karoten, a także allicyna, która działa jak naturalny antybiotyk i która ma moc zwalczyć stan zapalny w organizmie.

Cebula składa się z...

...z warstw, niewątpliwie. Do warstwowości cebuli nawiązywali socjologowie w różnych kontekstach. Do czego nawiązują specjaliści żywieniowi? Do jej cennych właściwości odżywczych, pod względem których cebula nie ma sobie równych. Jest pełna witaminy C, związków siarkowych, flawonoidów i innych cennych związków organicznych, które zapewniają nawet właściwości lecznicze.

Cebula jest również bardzo bogata w polifenole, które odgrywają ważną rolę w zapobieganiu i zmniejszaniu rozwoju chorób, takich jak rak, cukrzyca, a także różnych chorób neurodegeneracyjnych i sercowo-naczyniowych. Warzywo to zawiera więcej polifenoli niż czosnek lub pory. Te składniki odgrywają również ogromną rolę w zwiększaniu proporcji pożytecznych bakterii w jelitach – co obecnie na podstawie badań wiemy, że jest istotne dla ogólnego stanu zdrowia, masy ciała i układu odpornościowego.

Wbrew powszechnej opinii o zbawiennym wpływie jabłek, wiele osób twierdzi, że to właśnie cebula może uchronić przed chorobami, a co za tym idzie, także przed koniecznością odbywania częstych wizyt u lekarza.

W czym tkwi moc cebuli?

Jednym z głównych składników odżywczych cebuli jest flawonoid – kwercentyna. Badania pokazują, że kwercetyna jest nie tylko silnym przeciwutleniaczem o znaczących właściwościach przeciwzapalnych, ale może również pomóc w zapobieganiu chorobom przewlekłym i leczeniu ich, takich jak choroby serca, a nawet rak.

Zgodnie z badaniami przeprowadzonych na University of Maryland Medical Center wykazano, że kwercetyna pomaga zapobiegać uwalnianiu histaminy – substancji chemicznej w organizmie, która powoduje reakcje alergiczne, co czyni cebule idealnymi naturalnymi lekami przeciwhistaminowymi.

Cebula właściwości lecznicze

Cebula działa:

przeciwbakteryjnie

przeciwzapalnie

przeciwutleniająco

przeciwalergicznie

Cebula – remedium na przeziębienie i grypę

Po cebulę najczęściej sięgamy w czasie przeziębienia, gdy czujemy, że dopada nas infekcja i czujemy się niewyraźnie. I bardzo słusznie, ponieważ cebula jest bogata w witaminę C, a także składniki mineralne takie jak cynk i siarka, dzięki czemu działa jak naturalny antybiotyk. Oprócz tego zawiera flawonoidy, działając przeciwutleniająco, zwalczając drobnoustroje i wirusy.

Cebulę można jeść w czasie przeziębienia, przygotowywać z niej rozgrzewające zupy lub dodawać do rosołu. Można również ją pokroić na kawałki i zalać miodem. Gdy cebula puści sok, powstanie zdrowy syrop z cebuli, który zwalcza objawy przeziębienia i skraca czas infekcji.

Cebula – korzystny wpływ na zdrowie serca

Cebula żółta, tak jak cebula czerwona, ma właściwości zdrowotne wspierające układ odpornościowy, ale również pracę serca i układu krążenia. Obniża ciśnienie krwi, poprawia krzepliwość krwi, zawiera składniki, które biorą udział w produkcji czerwonych krwinek, dzięki czemu zmniejszają ryzyko powstawania zatorów i zakrzepów. Włączenie cebuli czerwonej do diety może stanowić profilaktykę przed rozwojem chorób sercowo-naczyniowych.

Cebula wpływa na prawidłowe trawienie

Czerwona cebula poprawia ogólną odporność, a dzięki zawartości związków siarki uważana jest za naturalny antybiotyk. Warto wiedzieć jednak, że cebula korzystnie wpływa na funkcjonowanie układu trawiennego. Zawarte w niej składniki fitochemiczne sprawiają, że maleje ryzyko zachorowania na wrzody żołądka czy dwunastnicy. Dodatkowo, jest uważana za prebiotyk, który wpływa na lepsze przyswajanie dobrych bakterii w mikroflorze jelitowej, dzięki czemu może pomóc zachować równowagę w jelitach.

Cebula reguluje poziom cholesterolu

W cebuli, tak jak w czosnku, znajduje się allicyna, która pozwala uregulować poziom cholesterolu w organizmie, a także obniżyć frakcję "złego" cholesterolu LDL. Osoby, których cholesterol znajduje się na granicy lub którym lipidogram wykazał podwyższone stężenie trójglicerydów, złego cholesterolu LDL oraz cholesterolu całkowitego, powinny wprowadzić do swojej diety czerwoną cebulę.

Cebula a cukrzyca

Cebula to jedno z warzyw, które pomagają uregulować poziom cukru we krwi. Osoby, które cierpią na insulinooporność lub po prostu mają wysoki poziom cukru, powinny dodawać ją do kanapek, sałatek lub przygotowywać z niej dania obiadowe. Jedzenie cebuli pozwala poprawić poziom glukozy.

Cebula na wzmocnienie kości

Cebula to warzywo, które wzmacnia kości i chroni je przed chorobami. U kobiet w wieku 60 lat powoduje zwiększoną resorpcję kości. W okresie menopauzy warto włączyć ją do diety, by poprawić gęstość masy kostnej i zapobiec jej utracie.

Cebula a nowotwory

Cebula ma szczególne znaczenie w kontekście profilaktyki antynowotworowej. Zawiera przeciwutleniacze, które zwalczają wolne rodniki i zapobiegają powstawaniu komórek rakowych. Dodatkowo, zawiera kwas siarkowy oraz witaminę C, które wzmacniają jej właściwości przeciwnowotworowe. Warto jeść cebulę, by zmniejszyć ryzyko rozwoju chorób cywilizacyjnych.

9 właściwości czerwonej cebuli, które cię zaskoczą

Hamuje wzrost komórek nowotworowych

Według amerykańskiego National Onion Association(!) cebula jest uważana za żywieniowy środek przeciwnowotworowy. W przeglądzie badającym wpływ kwercetyny na organizm osoby, które spożywały jej najwięcej, w porównaniu z tymi, które spożywały najmniej, miały o 50 procent zmniejszone ryzyko raka żołądka oraz poszczególnych części układu pokarmowego i oddechowego. Ponadto inne badanie wykazało, że cebula jest pełna organicznej siarki, o której wiadomo, że hamuje różne rodzaje raka.



Reguluje cukrzycę

Badania sugerują, że ekstrakt z cebuli może obniżyć wysoki poziom cukru we krwi, a ponadto także poprawić poziom cholesterolu.



Zapobiega wrzodom

Jedzenie cebuli może zapobiegać wrzodom żołądka poprzez usuwanie wolnych rodników i zapobieganie namnażaniu Helicobacter pylori, który jest mikroorganizmem odpowiedzialnym za powstawanie wrzodów.



Poprawia zdrowie jamy ustnej

Cebula zdaje się nie wpływać korzystnie na jamę ustną, a konkretnie zapach, jaki się z niej wydobywa po spożyciu warzywa. Jednak cebulę często stosuje się w celu zapobiegania próchnicy zębów i infekcjom jamy ustnej. Żuj surową cebulę przez 2-3 minuty, a naturalne właściwości przeciwbakteryjne cebuli zabiją wszelkie zarazki w jamie ustnej i gardle.



Zwiększa odporność

Fitosterole w cebuli wzmacniają układ odpornościowy, by mógł lepiej walczyć z toksynami i różnymi ciałami obcymi, które mogą prowadzić do chorób.



Leczy problemy układu oddechowego

Surowa cebula zmieszana z miodem i brązowym cukrem i pozostawiona na noc, stworzy smaczny syrop. Po 24 godzinach odcedź go od cebuli, a otrzymasz silny środek na kaszel, który pomoże wyeliminować flegmę i przekrwienie.



Wstrzymuje krwawienie z nosa

Ukrój plasterek surowej cebuli i podstaw bezpośrednio pod nos. Drażniące opary z cebuli pomogą w krzepnięciu krwi i w ten sposób zatrzymają krwawienie. Możesz również namoczyć waciki w soku z cebuli i włożyć taki wacik do nozdrzy na 3-4 minuty, a krwawienie powinno ustać.



Poprawia zdrowie układu sercowo-naczyniowego

W badaniach wykazano, że kwercetyna w cebuli pomaga eliminować wolne rodniki, hamować utlenianie lipoprotein o niskiej gęstości, co stanowi istotną reakcję w miażdżycy naczyń (stwardnienie tętnic) i chorobie wieńcowej serca. Pomaga także chronić i regenerować zapasy witaminy E, która jest silnym przeciwutleniaczem, o którym wiadomo, że jest korzystny dla zdrowia serca.



Detoksykuje organizm

Według dr Jamesa J. Slagi wysoki poziom aminokwasów zawierających siarkę w cebuli ma silne działanie detoksykujące na organizm. Badania pokazują, że związki te, zwane siarczkami organicznymi tworzą glutation, silny przeciwutleniacz wykorzystywany przez wątrobę do detoksykacji.Czytaj też:

18 ekstra produktów, które pomogą ci schudnąć i są korzystne dla jelit