Jedz to codziennie, a możesz żyć nawet o 20 lat dłużej. Ekspertka zdradza, na co stawia nauka

Marzeniem wielu z nas jest dożycie sędziwego wieku w pełni sił, bez dolegliwości i różnego rodzaju ograniczeń. Aby to było możliwe, niezwykle ważne jest codzienne dbanie o siebie – zarówno poprzez regularną aktywność fizyczną. Kluczową rolę odgrywa również odpowiednie odżywianie. To właśnie zbilansowana, bogata w składniki odżywcze dieta stanowi fundament długowieczności, a także życia w zdrowiu.

Sposób na długie i zdrowe życie

Dr Bartosz Kulczyński w opublikowanym przez siebie nagraniu podzielił się wynikami najnowszego badania (opublikowanego w czerwcu 2025 roku) w renomowanym czasopiśmie „Nature Food”. Ukazała się w nim analiza obejmująca ponad 120 000 uczestników w wieku 40–70 lat, prowadzona przez naukowców z Queen’s University Belfast, Edith Cowan University (Australia) oraz Medical University of Vienna

Naukowcy przeanalizowali dane zdrowotne ponad 120 tysięcy osób i odkryli coś bardzo istotnego, co warto sobie zapamiętać. Otóż zauważyli, że osoby regularnie spożywające produkty bogate we flawonoidy miały nawet o 20 procent mniejsze ryzyko przedwczesnego zgonu. I co ważne, badanie wykazało, że istotna jest nie tylko ilość spożywanych flawonoidów, ale również ich różnorodność, czyli codzienne sięganie po różne źródła tych związków – powiedział specjalista.

Ekspert wyjaśnił, że nie liczy się więc tylko ilość spożywanych produktów, ale też to, jak bardzo są one urozmaicone. Dietetyk jako przykład podał, że nie wystarczy codziennie pić samej herbaty, żeby dostarczyć sobie flawonoidów, nawet jeśli ta herbata zawiera ich dużo. Istotne jest, by każdego dnia dostarczać sobie różnych źródeł tych związków. Jak przekonuje specjalista od zdrowego odżywiania – jednego dnia można zjeść na przykład jagody i jabłko, kolejnego pomarańcze i winogrona, a do tego wypić też wspomnianą już herbatę lub zjeść trochę gorzkiej czekolady.

Warto wiedzieć, że flawonoidy to związki roślinne o silnych właściwościach przeciwutleniających, które wspierają zdrowie układu krążenia, działają przeciwzapalnie i mogą chronić przed niektórymi chorobami przewlekłymi.

Jakie produkty są bogate we flawonoidy?

Dr Bartosz Kulczyński wyjaśnił, że do najcenniejszych źródeł flawonoidów należy przede wszystkim:



czarna i zielona herbata,

kakao,

gorzka czekolada,

truskawki,

maliny,

jagody,

borówki,

jabłka,

pomarańcze,

winogrona,

wiśnie,

czerwona kapusta,

cebula.

Jeśli chcemy zwiększyć szanse na dłuższe życie, to codzienne sięganie po któryś z produktów z tej listy będzie zdecydowanie dobrym krokiem – wyjaśnił.

Poza wymienionymi przez dietetyka produktami, flawonoidy występują również w wielu innych składnikach diety. Dobrym ich źródłem są rośliny strączkowe, takie jak fasola i soja, a także warzywa liściaste – na przykład jarmuż, sałata i szpinak. Flawonoidy obecne są również w przyprawach, zwłaszcza w kurkumie, goździkach, mięcie i tymianku. Warto także sięgać po orzechy, zwłaszcza orzechy laskowe i włoskie, które zawierają pewne ilości tych związków. Niektóre owoce egzotyczne, jak granaty czy mango, również dostarczają flawonoidów wspierających zdrowie.

