Czym zastąpić śmietanę 30? Poznaj zdrowe zamienniki śmietany kremówki

Śmietana jest częstym składnikiem zarówno słodkich, jak i słonych potraw – ale w razie potrzeby istnieją substytuty tego składnika. Być może gotujesz dla kogoś, kto jest weganinem, a może po wykonaniu połowy przepisu zdałeś sobie sprawę, że skończył ci się ten kluczowy składnik.

Kwaśna śmietana jest czym jednak niż słodka śmietana, która zawiera od 36 do 40 procent tłuszczu mlecznego i jest produktem mocno kalorycznym. Jest to wyjątkowy składnik, bez którego trudno jest osiągnąć w daniach i deserach to samo bogactwo i dekadencję. Chociaż poniższe substytuty śmietany raczej nie sprawdzą się zbyt dobrze jeśli chodzi o ubijanie śmietany np. do ciasta, są doskonałą alternatywą w większości innych przepisów.

Śmietana – uniwersalny składnik do wielu dań

Śmietana to produkt nabiałowy, który uzyskuje się ze słodkiej śmietany uzyskiwanej z górnej warstwy odwirowanego mleka. Znalazła szerokie zastosowanie w kuchni, ponieważ wykorzystuje się na jej bazie przygotowuje się sosy, zupy, sałatki, dipy do dań. Śmietanę można dodawać również do placków (np. ziemniaczanych), potrawek mięsnych czy gulaszu.

Niestety, oprócz tego, że śmietana dobrze smakuje, zawiera dość dużo kalorii i sporo tłuszczu. Może też przyczyniać się do powstawania dolegliwości żołądkowo-jelitowych, np. wzdęć. Z tego względu warto postarać się zastąpić ją w diecie innymi produktami.

Dlaczego śmietana jest ważna?

Śmietana pozwala uzyskać kremową konsystencję sosów i zup. Wiele osób nie wyobraża sobie dań bez dodatku śmietany. Dobrze jednak ograniczyć jej udział w diecie, ponieważ jest to produkt wysoko kaloryczny. Jedna łyżka śmietany może zawierać aż 70 kalorii, a w szklance śmietanki 30 procent może ich być nawet 700! To ogromna ilość, dlatego dobrze jest zastąpić śmietanę innymi produktami, by ograniczyć niepotrzebne kalorie w diecie.

Dlaczego niektórzy muszą zastąpić śmietanę, będąc na diecie?

Oprócz tego, że śmietanka 30 procent ma dużo kalorii, to zawiera laktozę, którą nie wszyscy dobrze tolerują. U osób cierpiących na nietolerancję laktozy mogą wystąpić bóle brzucha, wzdęcia, biegunka, skurcze jelit.

Czym zastąpić śmietanę kremówkę 30?

Na szczęście jest całkiem sporo produktów, które można wykorzystać zamiast śmietany. Jakich? Dobrym pomysłem jest sięgnięcie po:

jogurt zamiast śmietany

jogurt grecki



słodki ser, np. mascarpone

Można także sięgnąć po mleko w proszku, siemię lniane lub wykorzystać trochę kefiru bądź masła.

„Śmietana” DIY

Możesz zrobić niezawodny substytut śmietany w domu. Po prostu rozpuść 1/4 szklanki niesolonego masła i powoli ubijaj je ze szklanką pełnego mleka. Jest to odpowiednik 1 filiżanki śmietanki i może być stosowane zamiast śmietanki w większości przepisów. Jednak ten składnik nie zmieni się w sztywno ubitą śmietanę.

Co zamiast śmietany 30 do sosu?

Jeśli chcemy przygotować kremowy i aromatyczny sos, możemy sięgnąć po jogurt zamiast śmietany lub maślankę. Maślanka będzie świetnym wyborem, ponieważ ma podobną konsystencję co śmietana. Wystarczy dodać ją do sosu i ubić, by uzyskać podobną kremowość, a dużo niższą kaloryczność.

Przy przygotowaniu sosów najlepiej sprawdzi się także jogurt lub mleko w proszku. Można też zastąpić śmietanę zwykłym mlekiem, dodając do niego skrobię ziemniaczaną (tak jak przy przygotowaniu beszamelu).

Jak zrobić śmietanę 30 z mleka?

Jeśli chcemy sięgnąć po zamienniki śmietany, możemy przygotować sos lub zupę, dodając do niej domową śmietanę zrobioną z mleka. Wystarczy podgrzać mleko w garnku, a następnie zmiksować je, dodając do niego kilka łyżek skrobi ziemniaczanej. Jeśli taki składnik ma zostać wykorzystany do deseru, możemy dodać również laskę cynamonu czy wanilię. W ten sposób uzyskamy gładki krem o konsystencji śmietany.

Jak zrobić śmietanę z twarogu?

Jeśli chcemy zastąpić śmietanę twarogiem, możemy zmieszać go z serkiem homogenizowanym o smaku waniliowym lub z mlekiem roślinnym. W ten sposób uzyskamy gładki kremowy ser twarogowy, który możemy dodać do ciasta czy deseru.

Wegański substytut śmietanki

Jeśli jesteś weganinem, masz alergię na produkty mleczne lub po prostu próbujesz ograniczyć spożycie produktów mlecznych, nie musisz pozbawiać się kremowej, bogatej śmietany. Wystarczy sięgnąć po produkty roślinne. Idealnym bezmlecznym substytutem śmietany jest mleko kokosowe, które ma taką samą konsystencję i gęstość jak śmietana. Doskonale komponuje się z przepisami, takimi jak zupy i gulasze, które wymagają użycia śmietany. Inną alternatywą może być mleko sojowe połączone z oliwą z oliwek.

Inne substytuty śmietanki

Ciekawym substytutem śmietanki kremówki jest mleko zagęszczone. Ma podobną kremowość i smak, co śmietana, ale zawiera mniej kalorii i tłuszczu.

Czy można zamrażać śmietanę?

Okazuje się, że tak. Mrożenie śmietany to łatwy sposób na utrwalenie produktu: wlej po 1 łyżce śmietany do każdej „kostki” w tacce do lodu i zamroź. Rozmrażaj wcześniej kostki śmietany lub włóż je bezpośrednio do gorącej zupy, aby uzyskać lepszą kremowość. Możesz także zamrozić śmietanę w opakowaniu, ale wcześniej przełóż do innego pojemnika około 1/2 szklanki śmietany, aby zrobić trochę miejsca, ponieważ po zamrożeniu objętość śmietany zwiększy się.

Czytaj też:

Cukier: nie musisz go odrzucać, ale wybierać w zdrowszej formie