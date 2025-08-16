Ekspert: ten składnik jest zbawienny dla jelit. Poprawia też nastrój i pamięć. Przekonaj się!

Zdrowie jelit odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu całego organizmu. Odpowiadają one nie tylko za trawienie i wchłanianie składników odżywczych, ale także są ważnym elementem układu odpornościowego. Okazuje się nawet, że mają wpływ na naszą psychikę.

To składnik ważny dla zdrowia jelit

Dr Bartosz Kulczyński w opublikowanym nagraniu wskazał składnik zbawienny dla zdrowia jelit. Jest nim kwas masłowy (w formie preparatów – maślan sodu). To składnik należący do tzw. krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, który jest produkowany w jelicie grubym za sprawą obecnej w nim dobroczynnej flory bakteryjnej.

Jeśli odżywiamy bakterie obecne w jelitach, czyli zapewniamy im pożywkę, to wówczas dobroczynne mikroorganizmy będą ją dalej przetwarzać do prozdrowotnych składników, w tym do kwasu masłowego – powiedział ekspert.

Oznacza to, że dostarczając jelitom odpowiednich składników odżywczych, możemy sprawić, że zostaną w nich wyprodukowane jeszcze większe ilości kwasu masłowego. Pozwala on zregenerować błonę śluzową jelit, co może przynieść korzyści zdrowotne w przypadku osób, które zmagają się z chorobami jelit. To jednak nie wszystko, ponieważ – jak wyjaśnia dietetyk – składnik ten jest pomocny w zapobieganiu rakowi jelita grubego.

Badacze wykazali, że ma on zdolność do hamowania cyklu komórkowego komórek raka jelita grubego, co po prostu oznacza, że w pewnym stopniu blokuje namnażanie się komórek nowotworowych – wyjaśnił ekspert.

Specjalista dodał, że kwas masłowy zapewnia też lepsze wchłanianie składników odżywczych. Trzeba pamiętać, że dobra kondycja jelit przekłada się na zdrowie całego organizmu. Zły stan jelit sprawia, że dochodzi do zaburzonego trawienia i wchłaniania składników pokarmowych, a to niesie za sobą negatywne konsekwencje. Dobrze pracujące jelita pomagają także pozbywać się toksyn z organizmu, wzmacniają odporność, zmniejszają stany zapalne.

Co więcej, jelita w połączeniu z zasiedlającymi je bakteriami tworzą tzw. jelitowy układ nerwowy, który częściowo działa nawet niezależnie od mózgu (choć jest z nim oczywiście powiązany).

To z kolei sprawia, że dobra kondycja jelit przekłada się na zapobieganie depresji, łagodzeniu jej objawów, poprawę nastroju, polepszenie pamięci, a także na zwiększenie odporności organizmu na sytuacje stresowe – dodał.

Co jeść, aby mieć zdrowe jelita?

Dietetyk wytłumaczył także, co należy jeść, by cieszyć się zdrowiem jelit. Kwas masłowy można dostarczać do organizmu w formie konkretnych preparatów, na przykład inuliny, którą można nabyć w wielu sklepach w postaci białego proszku. Warto też zadbać o to, co się je. Źródłem kwasu masłowego w diecie są produkty mleczne, takie jak masło, twarde sery, mleko (szczególnie kozie i owcze), ale też kiszonki. Kwas masłowy można także dostarczać do organizmu w postaci maślanu sodu (kupisz go w aptece). Jak wskazuje dietetyk, ważne jest, żeby dzienna porcja wynosiła minimum 1000 mg.

Czytaj też:

Masz go w lodówce? Ten „zdrowy” jogurt z Biedronki może poważnie zaszkodzić jelitomCzytaj też:

Dietetyk alarmuje: ten nawyk obciąża mózg i odbiera energię. Chodzi o konkretny posiłek