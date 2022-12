Tajemnica świątecznego bigosu. Ugotuj go w takim garnku

Wiele osób gotuje bigos na Święta, to jedna z tradycyjnych polskich potraw, których nie może zabraknąć na stole. Trzeba zacząć ją gotować kilka dni przed świętami, bo najlepiej smakuje, gdy zagotowuje się ją kilka razy. Bigos przygotowuje się na bazie kiszonej kapusty. Niektóre przepisy wskazują, żeby dodać do niego niewielką ilość słodkiej kapusty.

Dobra kapusta to podstawa udanego bigosu

Kupując kapustę, należy zwrócić uwagę na jej kolor i zapach. Powinna być delikatnie żółta, a w zapachu nie powinniśmy wyczuwać octu. Dodatek słodkiej kapusty sprawi, że bigos stanie się nieco łagodniejszy. Od tego, w jakich proporcjach pomieszamy ze sobą kapusty, zależy czy bigos będzie bardziej, czy mniej kwaśny.

W jakim garnku ugotować bigos?

Chociaż bigos można ugotować w każdym garnku, to eksperci polecają, żeby przyrządzić go w żeliwnym, emaliowanym garnku. Emalia nie reaguje z kwasami pochodzącymi z kiszonek, octu czy soli. Dzięki temu toksyczne substancje nie przedostają się do potrawy. Najgorszym wyborem są garnki stalowe, ponieważ przy dłuższym kontakcie z kwasem cytrynowym, jabłkowym czy octem wychodzą charakterystyczne tęczowe plamy lub kropki na dnie, które świadczą o zachodzących reakcjach chemicznych. Żeliwnych garnków można używać również do gotowania na płycie indukcyjnej. Trzeba wybrać te z odpowiednim oznaczeniem, przypominającym sprężynkę. Jeśli gotujecie na gazie, na spodzie garnka szukajcie symbolu palnika.

Bigos to potrawa, którą łatwo przypalić. Często zdarza się, że kapusta przywiera do dna i ścianek naczynia. Wystarczy wyłożyć dno plastrami słoniny lub boczku. Wytapiający się tłuszcz, zapobiegnie mocnemu przywarciu podczas parokrotnego duszenia.

