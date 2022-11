Zalety kiszonej kapusty. Wzmacnia odporność i wspiera mikroflorę jelitową

Kapusta kiszona jest rodzajem sfermentowanej kapusty. Ma wiele zalet związanych z utrzymywaniem dobrego zdrowia. Jest zatem nie tylko smaczna, ale także bardzo pomocna w prowadzeniu zdrowego stylu życia. Jej pozytywny wpływ na pracę organizmu zauważono na wielu różnorakich polach.

Pochodzenie nazwy i historia

Uważa się, że oryginalnakiszona kapusta pochodzi z Chin i powstała tam już ponad 2000 lat temu. W tamtych czasach fermentacja była jedną z metod stosowanych w celu uniknięcia szybkiego psucia się żywności. A, skoro jest tak skuteczna, to przetrwała po dziś dzień – jak wiemy, kiszeniu podlegają różne produkty żywnościowe, jednak dzisiaj skoncentrujemy się na kapuście.

Kiszona kapusta przetrwała próbę czasu i stała się popularnym dodatkiem i w wielu kulturach. Jest szczególnie ceniona w Niemczech, skąd pochodzi jej międzynarodowa nazwa – sauerkraut.

Ze względu na fermentację, której podlega kapusta, pozwala ona osiągnąć korzyści odżywcze i zdrowotne znacznie przewyższające zalety świeżej kapusty. Wskazuje się na właściwości przeciwnowotworowe kapusty białej, profilaktykę i ochronę żołądka oraz jelit. W kiszonej kapuście znajduje się wiele witamin i minerałów, dzięki czemu wspomaga ona naturalną odporność organizmu i działa przeciwzapalnie. Jedząc domowa kiszoną kapustę, możemy zadbać o zdrowie jelit i układu pokarmowego.

Kapusta kiszona w Polsce

Mimo że kapusta kiszona pochodzi z Chin, dość szybko została zaadoptowana w kuchni Europy Wschodniej. Kiszenie kapusty w dużych beczkach jeszcze kilkanaście lat temu było powszechnym zjawiskiem w wielu wsiach i małych miasteczkach w Polsce. W wielu domach dokładnie myto i wyparzano beczki, a następnie układano w nich warstwowo kapustę, marchew, liście chrzanu, ziele angielskie, liście laurowe. Tak przygotowana kapusta zaczynała fermentować, a ukiszona nadawała się do spożycia przez kilka miesięcy. W ten sposób pomagała przetrwać sezon jesienno-zimowy.

Dziś na nowo odkrywamy to, co nasze babcie znały bardzo dobrze. Kiszona kapusta wraca do łask, a dzieje się tak nie tylko ze względu na jej pyszny smak, ale również na jej walory prozdrowotne.

Kapusta kiszona czy kwaszona?

Kapusta kiszona i kwaszona to dwa inne produkty. Kapusta kiszona bogata jest w bakterie kwasu mlekowego, przez co jej właściwości zdrowotne są większe niż kapusty kwaszonej. W kapuście kwaszonej proces fermentacji nie zachodzi, dlatego nie zawiera ona probiotyków. Nie występuje w niej jednak też zapach kwasu mlekowego, dlatego może mieć łagodniejszy smak i być chętniej spożywana przez dzieci.

Co zawiera kiszona kapusta?

Kiszona kapusta jest bogata w witaminy i składniki mineralne. Znajdują się w niej:

witamina C



witamina E

witaminy z grupy B

witamina A

witamina K

potas

magnez

żelazo

wapń

Wpływ kapusty kiszonej na zdrowie

Kiszona kapusta zawiera witaminy i minerały, dzięki którym wspomaga naturalną odporność organizmu. Znajdują się w niej bakterie kwasu mlekowego, przez co korzystnie działa na pracę jelit i wspiera mikroflorę jelitową. Jedząc świeżą kapustę kiszoną, możemy odbudować utraconą równowagę w jelitach i wzmocnić organizm po infekcji oraz po antybiotykoterapii. Oprócz tego, że wzmacnia układ odpornościowy i układ pokarmowy, kiszona kapusta zwiększa wchłanianie żelaza, zapobiegając anemii. Co ciekawe, kapusta kiszona korzystnie oddziałuje również na pracę układu nerwowego i łagodzi objawy jesiennej chandry.

Sok z kiszonej kapusty polecany jest natomiast osobom, które cierpią na zaparcia, wzdęcia i cierpią na schorzenia żołądka oraz dwunastnicy. Właściwości kapusty kiszonej sprawiają, że poprawia ona metabolizm oraz trawienie.

Na co jest dobra kapusta kiszona?

W kapuście kiszonej znajduje się duża ilość witaminy C, dzięki czemu ma cenne właściwości prozdrowotne. Jest to naturalny probiotyk, który wzmacnia odporność i ma właściwości przeciwzapalne.

Kapusta kiszona zawiera kwas mlekowy, który powstaje w czasie naturalnej fermentacji, będący naturalnym antyoksydantem. Spożywanie kapusty kiszonej może poprawić florę bakteryjną jelit i zwiększyć naszą odporność. Picie soku z kapusty kiszonej z kolei zapobiega zaparciom i dolegliwościom trawiennym.

Domowa kapusta kiszona ma niską kaloryczność, dzięki czemu wspomaga odchudzanie. Powinna się znaleźć w diecie osób odchudzających się, ponieważ może poprawić trawienie i wspomóc oczyszczanie organizmu z toksyn i ze złogów. Dodatkowo kapusta kiszona zwiększa uczucie sytości, co pozwala zjeść mniejsze porcje posiłków lub nie podjadać w ciągu dnia.

Jak zrobić kapustę kiszoną?

Kapustę kiszoną możemy kupić w sklepie, ale możemy również ją samodzielnie przygotować w domu. Aby ją zrobić, wystarczy kupić główkę białej kapusty, umyć ją i poszatkować na cienkie paski lub zetrzeć na grubych oczkach na tarce. Następnie należy zasypać kapustę solę i poczekać aż puści sok. Po około godzinie przekładamy kapustę do słoika lub garnuszka, dodajemy marchew, ziele angielskie i listek laurowy, po czym układamy kapustę warstwami. Należy ją dobrze przyciskać, by ubić w słoiku jak najwięcej kapusty. Wypełnione po brzegi słoiki zakręcamy i odstawiamy w zacienione miejsce na około 5 dni.

Na skutek fermentacji ze słoików może zacząć wydobywać się sok. W takiej sytuacji należy odkręcić je, ponownie ubić w środku kapustę i znów zakręcić.

Zastosowanie kapusty kiszonej w kuchni

Kapustę kwaszoną można wykorzystać do przygotowania zup, potrawek, farszu do pierogów, bigosu, a także wielu pysznych surówek. W polskiej kuchni zajmuje ona szczególne miejsce, ponieważ robi się z niej bigos i pierogi, dwa popisowe dania. Kiszona kapusta wykorzystywana jest także do przygotowywania krokietów czy pasztecików.

Przeciwwskazania do jedzenia kiszonej kapusty

Mimo że jest tak bogata w składniki odżywcze, nie każdy może ją jeść. Kiszona kapusta zawiera dość dużo sodu, dlatego powinny jej unikać osoby ze schorzeniami nerek. Nie jest wskazana także przy nadciśnieniu, ponieważ może nie do końca pozytywnie oddziaływać na układ krążenia. Nie zaleca się jej także osobom z przewlekłymi chorobami układu pokarmowego – kiszona kapusta może drażnić błonę śluzową żołądka.

Czy kiszona kapusta ma zaskakująco dobre właściwości?

To pytanie nie może prowokować do udzielenia innej odpowiedzi niż „tak, oczywiście”. Okazuje się jednak, że kiszona kapusta jest jedynym warzywem, które potrafi regulować temperaturę ciała. Ze względu na tę cechę oraz właściwości zdrowotne zaleca się domową kiszoną kapustę jeść w czasie choroby. Jakie jeszcze ma zalety?

1. Jest bardzo pożywna

Kapusta kiszona zawiera wiele składników odżywczych ważnych dla optymalnego zdrowia. Jedna filiżanka (142 gramy) zapewnia: Kalorie: 27 Tłuszcz: 0 gramów Węglowodany: 6 gramów Błonnik: 4 gramy Białko: 1 gram Sód: 41% dziennej wartości (DV) Witamina C: 23% DV Witamina K1: 15% DV Żelazo: 12% DV Mangan: 9% DV Witamina B6: 11% DV Kwas foliowy: 9% DV Miedź: 15% DV Potas: 5% DV. Kapusta kiszona jest szczególnie pożywna, ponieważ ulega fermentacji, procesowi, podczas którego mikroorganizmy kapusty trawią jej naturalne cukry i przekształcają je w dwutlenek węgla i kwasy organiczne. Fermentacja rozpoczyna się, gdy drożdże i bakterie naturalnie obecne na kapuście i dłoniach, a także w powietrzu, wejdą w kontakt z cukrami w kapuście. Fermentacja kapusty kiszonej stwarza warunki sprzyjające rozwojowi korzystnych probiotyków, które znajdują się również w produktach takich jak jogurt i kefir. Probiotyki to bakterie, które zapewniają potężne korzyści zdrowotne. Pomagają również uczynić żywność bardziej strawną, co zwiększa zdolność jelit do wchłaniania zawartych w nich witamin i minerałów. Jednak w przeciwieństwie do kapusty kapusta kiszona może zawierać dużo sodu. Pamiętaj o tym, jeśli obserwujesz spożycie soli.



2. Poprawia trawienie

Mówi się, że jelito zawiera ponad 100 bilionów mikroorganizmów lub „flory jelitowej”, co stanowi ponad 10-krotność całkowitej liczby komórek w twoim ciele. Niepasteryzowana kapusta kiszona zawiera probiotyki, które są dobroczynnymi bakteriami, które działają jako pierwsza linia obrony przed toksynami i szkodliwymi bakteriami. Mogą również poprawić trawienie i ogólny stan zdrowia. Probiotyki, takie jak te z kiszonej kapusty, mogą pomóc poprawić równowagę bakteryjną jelit po zakłóceniu stosowania antybiotyków. Może to pomóc w zmniejszeniu lub zapobieganiu biegunce wywoływanej przez antybiotyki. Badania pokazują również, że probiotyki pomagają zmniejszyć gaz, wzdęcia, zaparcia, biegunkę i objawy związane z chorobą Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. Suplementy probiotyczne mogą zawierać od 1–50 miliardów jednostek tworzących kolonie (CFU) na dawkę. Dla porównania 1 gram kiszonej kapusty może zawierać 1000–100 milionów jednostek CFU. Różne szczepy probiotyczne mogą mieć różne zalety. Zatem spożywanie szerokiej gamy odmian może dać szerszy zakres korzyści zdrowotnych. Pod tym względem kapusta kiszona może mieć tę zaletę. Badania wykazały, że jedna porcja może zawierać do 28 różnych szczepów bakteryjnych. Podobnie jak większość innych produktów fermentowanych, kapusta kiszona zawiera różne enzymy, które pomagają rozkładać składniki odżywcze na mniejsze, łatwiej przyswajalne cząsteczki.



3. Wzmacnia układ odpornościowy

Kapusta kiszona jest źródłem probiotyków i składników odżywczych wzmacniających odporność. Na początek bakterie zapełniające jelita mogą mieć silny wpływ na układ odpornościowy. Probiotyki znajdujące się w kiszonej kapuście mogą pomóc poprawić równowagę bakterii w jelitach, co pomaga utrzymać zdrową wyściółkę jelit. Mocniejsza podszewka jelita pomaga zapobiegać „wyciekaniu” niepożądanych substancji do organizmu i wywoływaniu reakcji immunologicznej. Utrzymanie zdrowej flory jelitowej pomaga również zapobiegać rozwojowi szkodliwych bakterii, a nawet może zwiększyć produkcję naturalnych przeciwciał. Ponadto regularne spożywanie pokarmów probiotycznych, takich jak kapusta kiszona, może zmniejszyć ryzyko rozwoju infekcji, takich jak przeziębienie i infekcje dróg moczowych. Jeśli zachorujesz, regularne spożywanie pokarmów bogatych w probiotyki może pomóc ci szybciej dojść do siebie. Oprócz tego, że jest źródłem probiotyków, kapusta kiszona jest bogata w witaminę C i żelazo, które przyczyniają się do zdrowego układu odpornościowego. W szczególności zwiększenie spożycia witaminy C podczas przeziębienia może pomóc szybciej pozbyć się objawów.



4. Może pomóc schudnąć

Regularne spożywanie kiszonej kapusty może pomóc ci schudnąć i utrzymać wagę. Wynika to częściowo z faktu, że kapusta kiszona, podobnie jak większość warzyw, ma niską kaloryczność i wysoką zawartość błonnika. Diety bogate w błonnik dłużej pozwalają utrzymać uczucie pełności, co może pomóc w naturalny sposób zmniejszyć liczbę spożywanych kalorii każdego dnia. Probiotyki w kiszonej kapuście mogą również przyczyniać się do zmniejszenia obwodu talii. Dokładne powody nie są jeszcze w pełni zrozumiałe, ale naukowcy uważają, że niektóre probiotyki mogą zmniejszać ilość tłuszczu wchłanianego przez organizm z diety. Różne badania donoszą, że uczestnicy, którzy otrzymywali pokarmy lub suplementy bogate w probiotyki, stracili większą wagę niż ci, którym podano placebo. Ostatnie badanie donosi nawet, że celowo przekarmieni uczestnicy otrzymujący probiotyki zyskali około 50% mniej tkanki tłuszczowej niż przekarmieni uczestnicy otrzymujący placebo. Sugeruje to, że dieta bogata w probiotyki może nawet pomóc w zapobieganiu przybieraniu na wadze. Jednak wyniki te nie są uniwersalne. Ponadto różne szczepy probiotyczne mogą mieć różne działanie. Dlatego potrzebne są dalsze badania w celu ustalenia skuteczności probiotycznych szczepów specyficznych dla kiszonej kapusty w przypadku utraty wagi.



5. Pomaga zmniejszyć stres i utrzymać zdrowie mózgu

Chociaż twój nastrój może wpływać na to, co jesz, uważa się, że jest odwrotnie. To, co jesz, może wpływać na nastrój i funkcje mózgu. Coraz więcej badań odkrywa połączenia między jelitami a mózgiem. Odkryto, że rodzaj bakterii obecnych w jelitach może mieć zdolność wysyłania wiadomości do mózgu, wpływając na sposób jego funkcjonowania i postrzegania świata. Na przykład sfermentowane, probiotyczne pokarmy, takie jak kapusta kiszona, przyczyniają się do tworzenia zdrowej flory jelitowej, co według badań może pomóc zmniejszyć stres i utrzymać zdrowie mózgu. Stwierdzono, że probiotyki pomagają poprawić pamięć i zmniejszyć objawy lęku, depresji, autyzmu, a nawet zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych. Kapusta kiszona może również utrzymywać zdrowie mózgu, zwiększając wchłanianie jelitowe minerałów regulujących nastrój, w tym magnezu i cynku. To powiedziawszy, niektórzy badacze ostrzegają, że związki w kiszonej kapuście mogą wchodzić w interakcje z inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO), rodzajem leków przepisywanych w leczeniu depresji, zaburzeń lękowych i choroby Parkinsona. Osoby przyjmujące te leki powinny skonsultować się z lekarzem przed dodaniem kiszonej kapusty do swojej diety.



6. Może zmniejszyć ryzyko niektórych nowotworów

Kapusta zawiera przeciwutleniacze i inne korzystne związki roślinne, które mogą pomóc zmniejszyć ryzyko niektórych nowotworów. Naukowcy uważają, że związki te mogą pomóc w zmniejszeniu uszkodzenia DNA, zapobieganiu mutacjom komórek i blokowaniu nadmiernego wzrostu komórek, który zazwyczaj prowadzi do rozwoju nowotworu. Proces fermentacji kapusty może również tworzyć określone związki roślinne, które hamują wzrost komórek przedrakowych. Niektóre geny są związane ze zwiększonym ryzykiem raka. Ekspresja tych genów jest czasem modulowana przez związki chemiczne w jedzeniu. Dwa ostatnie badania sugerują, że sok z kapusty i kapusty kiszonej może pomóc zmniejszyć ryzyko raka poprzez zmniejszenie ekspresji genów związanych z rakiem. W innym badaniu naukowcy zaobserwowali, że kobiety, które w wieku dojrzałym jadły dużo kapusty i kiszonej kapusty, miały zmniejszone ryzyko raka piersi. Kobiety spożywające więcej niż 3 porcje tygodniowo miały o 72% mniejsze ryzyko raka piersi niż kobiety, które spożywały mniej niż 1,5 porcji tygodniowo. Inne badanie przeprowadzone wśród mężczyzn pokazuje, że kapusta miała podobny wpływ na ryzyko raka prostaty. Jednak liczba badań jest ograniczona i nie wszystkie badania wykazały takie same wyniki. Tak więc potrzeba więcej, aby można było wyciągnąć mocne wnioski.



7. Może wspierać zdrowie serca

Kapusta kiszona może przyczynić się do poprawy zdrowia serca. Jest tak, ponieważ zawiera dużą ilość błonnika i probiotyków, które mogą pomóc obniżyć poziom cholesterolu. Probiotyki, takie jak te znajdujące się w kiszonej kapuście, mogą również nieco obniżyć ciśnienie krwi u osób z nadciśnieniem tętniczym. Wydaje się, że ludzie osiągają najlepsze wyniki, biorąc przynajmniej 10 milionów jednostek CFU dziennie przez okres dłuższy niż 8 tygodni. Ponadto kiszona kapusta jest jednym z rzadkich roślinnych źródeł menachinonu, bardziej znanego jako witamina K2. Uważa się, że witamina K2 pomaga zmniejszyć ryzyko chorób serca, zapobiegając gromadzeniu się wapnia w tętnicach. W jednym badaniu regularne spożywanie pokarmów bogatych w witaminę K2 wiązało się z 57% niższym ryzykiem śmierci z powodu chorób serca w okresie 7-10 lat badań. W innym u kobiet zmniejszyło się ryzyko chorób serca o 9% na każde 10 mcg witaminy K2 spożywanej dziennie. Dla porównania, 1 szklanka kiszonej kapusty zawiera około 6,6 mcg witaminy K2.



8. Przyczynia się do wzmocnienia kości

Kapusta kiszona zawiera witaminę K2 , która odgrywa ważną rolę w zdrowiu kości. Mówiąc dokładniej, witamina K2 aktywuje dwa białka wiążące się z wapniem, głównym minerałem występującym w kościach. Uważa się, że przyczynia się to do wzmocnienia kości. Kilka badań wykazało, że witamina K2 może korzystnie wpływać na zdrowie kości. Na przykład w trzyletnim badaniu z udziałem kobiet po menopauzie zaobserwowano, że osoby przyjmujące suplementy witaminy K2 odnotowały wolniejsze tempo związanej z wiekiem utraty gęstości mineralnej kości. Podobnie w kilku innych badaniach stwierdzono, że przyjmowanie suplementów witaminy K2 zmniejsza ryzyko złamań kręgosłupa, bioder i kręgosłupa o 60-81%. Jednak niektóre z tych badań wykorzystywały suplementy, aby zapewnić bardzo wysokie dawki witaminy K2. Dlatego nie wiadomo, czy witamina K2, którą można uzyskać z samego jedzenia kiszonej kapusty, zapewniłaby te same korzyści.Czytaj też:

