Czy wiesz, że zdrowe jelita to dobra odporność? Sprawdź listę produktów, które zaburzają ich funkcjonowanie

„Zdrowie zaczyna się od jelit” – coraz częściej słyszymy to powiedzenie, jednak nie zawsze wiemy, co ono oznacza. Jaką funkcję pełnią jelita i co im szkodzi? Jakich produktów unikać, aby poprawić stan zdrowia jelit? O jelita trzeba właściwie dbać! Aby mogły funkcjonować w prawidłowy sposób, kluczowe jest przede wszystkim przestrzeganie zasad zdrowej diety. Nieprzyjemne ruchy jelit, ból brzucha, wzdęcia, biegunki i zaparcia, a także osłabienie odporności organizmu, mogą wskazywać m.in. na schorzenia w obrębie jelit. Do grupy często diagnozowanych chorób jelit zaliczamy np. zespół jelita drażliwego oraz różne nietolerancje pokarmowe, a także ilościowe i jakościowe zaburzenia mikrobioty jelit. Jaką funkcję pełnią jelita? Zdrowie jelit wpływa nie tylko na pracę układu pokarmowego. Jest także ważne dla funkcjonowania układu immunologicznego, który chroni nas przed infekcjami oraz neutralizuje powstające w organizmie nieprawidłowe komórki. Co ciekawe, zdrowie jelit przekłada się również na nasze samopoczucie psychiczne, przemianę materii, kondycję skóry, a także przyswajanie niektórych związków odżywczych. W jelitach bytują różne organizmy, dzięki którym mogą one prawidłowo funkcjonować, czyli tzw. dobre bakterie oraz patogeny, których nadmierne namnażanie się jest przyczyną wielu poważnych chorób. Zaburzenia w pracy układu pokarmowego często związane są z niedoborami pożytecznych bakterii, a także uszkodzeniami nabłonka, dlatego bardzo ważna dla naszego ogólnego zdrowia, jest odpowiednio zbilansowana dieta. Jakie produkty powodują zaburzenia w pracy jelit? Lista produktów spożywczych, które szkodzą naszym jelitom, jest dość długa. Na jej czele znajdują się przede wszystkim pokarmy, które zostały nadmiernie przetworzone, czyli fast-foody, dania instant, dania gotowe, a także czerwone mięso, którego nadmierne spożycie znacząco zwiększa ryzyko rozwoju nowotworów układu pokarmowego m.in. raka jelita grubego. Bardzo szkodliwe dla zdrowia jelit jest także częste spożywanie alkoholu i palenie papierosów. Jelitom mogą szkodzić także np. naturalnie występujące w wielu produktach spożywczych białka. Jednym z nich jest gluten, który coraz częściej staje się przyczyną nietolerancji pokarmowej, a także może wywołać chorobę immunologiczną o nazwie celiakia. Ważne! Nie wszyscy musimy zrezygnować ze spożywania glutenu, bo ma on również pozytywny wpływ na zdrowie! Warto jednak obserwować reakcję swojego organizmu po spożyciu zbóż z glutenem, a jeżeli zauważymy pogorszenie samopoczucia, wykonać badania w kierunku nietolerancji tego białka, które znajduje się w pszenicy, życie oraz jęczmieniu. Do uszkodzeń w obrębie śluzówki jelit, a także występowania nieprzyjemnych objawów ze strony układu pokarmowego, może również doprowadzić nadmierne spożycie produktów bogatych w cukry proste. Jednym z nich jest laktoza, która u coraz większej grupy osób, wywołuje objawy nietolerancji pokarmowej. Laktoza to naturalny cukier mleczny, który występuje w mleku oraz niefermentowanych przetworach mlecznych. Znikomą ilość laktozy zawierają np. jogurty naturalne, kefir i maślanka, jednak prawdziwym „zabójcą” pożytecznej mikroflory jelitowej, jest cukier spożywczy. Jego nadmiar w diecie powoduje nadmierny przerost szkodliwych drobnoustrojów, które naturalnie bytują w jelitach, wywołując m.in. zakażenia grzybicze układu pokarmowego. Czytaj też:

