Piję szklankę przed śniadaniem. Mój metabolizm „wskoczył” na wyższy bieg

Moją „tajną bronią” jest popularny i tani produkt – kefir. Znajdziesz go bez trudu w każdym sklepie spożywczym oraz supermarkecie. Doskonale nawadnia i gasi pragnienie. Zdaniem dietetyków działa lepiej niż woda. Zawiera bowiem białko, tłuszcz i laktozę, przez co dłużej zalega w żołądku. Ma w swoim składzie również wiele mikroelementów. Na szczególną uwagę zasługuje sód, który zachowuje się niczym gąbka i zatrzymuje wodę w organizmie. Odpowiednie nawodnienie to jednak niejedyna korzyść płynąca z picia kefiru na czczo. Lista zalet napoju jest znacznie dłuższa. Sprawdź, dlaczego jeszcze warto po niego sięgać.

Picie kefiru na czczo a odchudzanie

Kefir zawiera wartościowe białko. Ten makroskładnik wspiera pracę układu pokarmowego i zapewnia uczucie sytości na długo. W efekcie hamuje nadmierny apetyt, zapobiegając podjadaniu i przejadaniu się. Wspomaga więc kontrolowanie masy ciała. Co więcej, przyspiesza przemianę materii. Wpływa też pozytywnie na mikroflorę przewodu pokarmowego. Wzmacnia i uszczelnia barierę jelit. Innymi słowy, zmniejsza prawdopodobieństwo przedostawania się antygenów, toksyn i innych niepożądanych cząsteczek do krwi. Jednocześnie ułatwia wchłanianie mikroelementów pochodzących z pożywienia. W dodatku wspiera proces usuwania toksyn z organizmu.

Co jeszcze daje picie kefiru?

Związki zawarte w kefirze usprawniają funkcjonowanie organizmu na wielu różnych poziomach. Zwiększają gęstość tkanki kostnej. Obniżają poziom „złego cholesterolu” we krwi, dzięki czemu redukują ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia, na przykład miażdżycy, udaru mózgu czy zawału serca. Wykazują również działanie antybakteryjne i przeciwzapalne. Poprawiają pamięć i koncentrację. Napój ma również właściwości antyoksydacyjne. Neutralizuje szkodliwy wpływ wolnych rodników. Spowalnia procesy starzenia i chroni komórki przed uszkodzeniem.

Jak wykorzystać kefir w kuchni?

Kefir świetnie sprawdza się nie tylko jako „samodzielny” napój, ale również „baza” różnego rodzaju koktajli. Świetnie współgra z wieloma sezonowymi owocami, na przykład jagodami, borówkami czy brzoskwiniami. Można go również łączyć z warzywami. W upalne, letnie dni warto postawić na zestawienie kefiru, zielonego ogórka, koperku i mięty. To bardzo orzeźwiający „kwartet”.

Przepis: Wytrawny koktajl z kefirem i zielonym ogórkiem

Składniki:
250 ml kefiru

1 świeży ogórek

2 gałązki świeżego koperku

grubo mielony pieprz

szczypta soli

4-5 listków mięty Sposób przygotowania Robienie koktajluUmyj dokładnie ogórek, koperek i miętę. Pokrój warzywo na mniejsze kawałki. Wrzuć wszystkie składniki do blendera. Dolej kefir. Zmiksuj całość na gładką masę. Podawanie koktajluPrzed podaniem możesz lekko schłodzić koktajl i udekorować go listkami mięty i plasterkami ogórka (opcjonalnie).

