Te smakołyki Ewy Wachowicz to idealny deser na lato. Zrobisz je bez pieczenia i białego cukru

Specjały Ewy Wachowicz są proste w przygotowaniu. Nie wymagają też dużej liczby składników. Zrobisz je z kilku tanich produktów, a do tego bez większego wysiłku i bałaganu w kuchni. Przekąski świetnie smakują w połączeniu z czarną kawą lub herbatą. Możesz też włożyć je do pojemnika na żywność i zabrać ze sobą do pracy lub na piknik. Te łakocie to również idealny deser na imprezę w gronie rodziny i przyjaciół.

Jaki ryż pasuje do deseru Ewy Wachowicz?

Najlepiej sprawdzi się tajski ryż kleisty. Kupisz go w sklepach internetowych ze zdrową żywnością. Kilogram kosztuje około 20 złotych. Odmiana ta zawiera dużą ilość skrobi, dzięki czemu uformowanie kulek nie sprawi ci dużego problemu. Możesz jednak śmiało wykorzystać też zwykły ryż biały. Zanim zabierzesz się do robienia deseru, przepłucz ziarenka kilka razy pod bieżącą wodą, Potem przesyp je do garnka i ugotuj zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Jeśli chcesz zaoszczędzić czas, przyszykuj ryż wcześniej (zawsze możesz przechować go w lodówce). Co więcej, nic nie stoi na przeszkodzie, by w tym deserze znalazły się resztki ryżu, które zostały ci po wczorajszym obiedzie.

Jak zrobić deser na lato Ewy Wachowicz?

Deser na lato zaproponowany przez Ewę Wachowicz to kulki ryżowe obtoczone nasionami sezamu. Przysmaki zawdzięczają swój słodki smak zawartości suszonych daktyli. Ten zdrowy składnik deseru zawiera drogocenne związki, które wspierają pracę układu pokarmowego (usprawniają perystaltykę jelit, zapobiegają zaparciom), obniżają ciśnienie tętnicze krwi, zmniejszając ryzyko wystąpienia miażdżycy i chorób układu sercowo-naczyniowego.

Przepis: Kulki ryżowe Ewy Wachowicz To smaczny i prosty deser bez pieczenia. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Wegetariańska Czas przygotowania 1 godz. 15 min. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 212 w każdej porcji Składniki 150 g surowego ryżu

250 ml mleka kokosowego

50 g suszonych daktyli

szczypta soli

pół łyżeczki cynamonu

laska wanilii

łyżka masła

paczka migdałów bez skórki Na posypkę: nasiona sezamu Sposób przygotowania Szykowanie składnikówDaktyle zalej ciepłą wodą i pozostaw na około godzinę. W tym czasie ugotuj ryż zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Robienie masy na kulkiRoztop masło na patelni. Wrzuć na nią odsączony i przestudzony ryż i dodaj mleko kokosowe. Co jakiś czas, przemieszaj składniki. Uważaj, by nic się nie przypaliło. Gdy ryż wchłonie cały płyn, zdejmij patelnię z palnika. Zblenduj namoczone daktyle na gładką masę i dodaj ją do podsmażanych składników razem z miąższem laski wanilii. Dopraw całość przyprawami, a na koniec dokładnie wymieszaj. Formowanie kulekZ przestudzonej masy uformuj kulki. Wcześniej zwilż dłonie zimną wodą. Dzięki temu ryż nie będzie ci się przyklejał do rąk. W każdej kulce umieść jeden migdał. Gotowe kulki obtocz w nasionach sezamu.

Wskazówka: Możesz urozmaicić powyższą recepturę, dodając do niej na przykład orzechy, nasiona chia, pestki słonecznika, suszone śliwki, miód, płatki owsiane czy kardamon. Do obtaczania kulek możesz użyć wiórek kokosowych. Wszystko zależy od indywidualnych preferencji.

Rada: Przed podaniem możesz schłodzić ryżowe kulki w lodówce. Wystarczy około 30-60 minut.

