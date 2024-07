Dobre masło kupisz teraz dużo taniej w Lidlu. Musisz się jednak pospieszyć

Z promocji na masło mogą skorzystać wszyscy klienci, którzy mają w swoim telefonie aplikację Lidl Plus. Jeśli jej nie posiadasz, nie musisz się jednak zbytnio martwić. Oprogramowanie jest darmowe i łatwo dostępne. Wystarczy zainstalować je na swoim urządzeniu, założyć bezpłatne konto i aktywować specjalny kupon w aplikacji, by korzystać z atrakcyjnych ofert na wiele różnych produktów spożywczych, w tym wspomniane już masło. Nie jest to jednak jedyny warunek, jaki trzeba spełnić, by zaoszczędzić. Poznaj je wszystkie.

Jak skorzystać z oferty na masło w Lidlu?

Lidl zwykle organizuje promocje na produkty konkretnych marek. Nie inaczej jest tym razem. Jeśli chcesz zaoszczędzić, musisz wybrać masło Pilos 82%. Obniżka cen zaczyna obowiązywać dopiero w momencie, gdy kupisz 3 sztuki wskazanego tłuszczu. Wtedy za jedno opakowanie zapłacisz 3 złote i 65 groszy (regularna cena to niespełna 6 zł). Warto jednak podkreślić, że obowiązuje pewien limit: na jeden kupon dostępny w aplikacji możesz nabyć nie więcej niż 3 kostki masła. Każde kolejne opakowanie będzie sprzedawane za 5 złotych i 99 groszy. Pamiętaj o jeszcze jednej ważnej kwestii – przedstawiona oferta ma ograniczenia czasowe. Obowiązuje tylko przez jeden dzień. Zaczyna się i kończy w czwartek, tj. 25 lipca 2024 roku. Musisz się więc pospieszyć, jeżeli chcesz zaoszczędzić.

Gdzie trzymać masło?

Najlepszym miejscem na przechowywanie masła jest lodówka. Wysokie temperatury sprawiają, że tłuszcz szybciej jełczeje. Najlepiej schować go do szczelnie zamykanego pojemnika. W przeciwnym razie – szybko wchłonie aromaty wydzielane przez inne produkty znajdujące się w chłodziarce i nie będzie pachnieć zbyt apetycznie. Masło możesz również podzielić na mniejsze porcje i zamrozić. Dzięki temu wydłużysz jego trwałość nawet do 6 miesięcy.

