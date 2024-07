Zamiast dwóch dań na obiad robię zupę z pulpetami. Wypróbuj mój prosty przepis na szybki obiad

Zupa kojarzy się zwykle z lekkim i pożywnym, choć niezbyt sycącym posiłkiem. Jednak ta, którą dziś chciałabym ci zaproponować zaspokaja głód na długo. Gwarantuję, że żaden z domowników nie zatęskni za klasycznym mielonym czy schabowym. Wszyscy będą najedzeni już po jednej porcji.

Jak zrobić sycącą zupę z pulpetami?

Wbrew pozorom przygotowanie tej zupy nie jest trudne ani pracochłonne. Najwięcej czasu zajmuje przyszykowanie poszczególnych składników. Reszta w zasadzie robi się sama. Przy sprawnej organizacji działań uporasz się ze wszystkim w mniej niż godzinę.

Przepis: Zupa z pulpetami To proste, a zarazem sycące danie to idealna propozycja na pożywny obiad dla całej rodziny. Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 35 min. Liczba porcji 4 Składniki 1 litr bulionu

1 duża cebula

1 marchewka

2 łodygi selera

pół szklanki białego ryżu

sól

pieprz

natka pietruszki i szczypiorek do dekoracji (opcjonalnie) Na klopsiki: 500 g mielonego indyka

1 małe jajko

pół małej cebuli

sól

pieprz Sposób przygotowania Szykowanie warzywUmyj, obierz i posiekaj warzywa. Wrzuć je do garnka, zalej bulionem i zacznij go gotować. Robienie i formowanie klopsikówW osobnej misce połącz składniki na klopsiki. Z powstałej masy uformuj małe kuleczki. Łączenie składnikówGotuj klopsiki w bulionie z warzywami. Poczekaj aż wypłyną, a potem gotuj jeszcze przez około 10 minut na średniej mocy palnika. Potem wsyp ryż do zupy. Gdy zmięknie, wyłącz palik pod garnkiem.

Zupa z klopsikami – przydatne wskazówki

„Bazą” tej zupy jest bulion. Ja sięgnęłam po wywar warzywny, ale równie dobrze sprawdzi się też mięsny. Dzięki niemu danie zyska bardziej wyrazisty charakter. Będzie też mieć nieco ciemniejszy kolor. Do zrobienia klopsików wykorzystałam mięso z indyka. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by sięgnąć na przykład po wieprzowinę czy kurczaka. Pamiętaj, by wybierać mięso dobrej jakości. Najlepiej zmielić je na własną rękę. Skład sklepowych „gotowców” często pozostawia wiele do życzenia (obfituje w różne konserwanty i wzmacniacze smaku). Oto kilka innych wskazówek, które mogą okazać się przydatne podczas robienia zupy:

Nie dodawaj ryżu do zupy zbyt szybko. Zrób to na kwadrans przed końcem gotowania. W przeciwnym razie rozgotuje się, tworząc nieestetyczną i niesmaczną papkę. Możesz też śmiało pominąć ten składnik lub zastąpić go innym produktem, na przykład kaszą manną bądź drobnym makaronem.

Możesz śmiało zmodyfikować przedstawiony przepis i dodać do zupy również inne warzywa, które akurat masz pod ręką, na przykład groszek, kukurydzę, czerwoną, zieloną lub żółtą paprykę itp. Jeśli decydujesz się na dodanie do zupy ziemniaków, zrezygnuj z ryżu.

Do masy mięsnej na klopsiki możesz dodać ryż i kilka łyżek bulionu. Dzięki temu zabiegowi pulpety będą bardziej soczyste i sycące. Nie jest to jednak konieczne.

Gotową zupę możesz udekorować wedle uznania. Dobrze sprawdzi się między innymi posiekana natka pietruszki, koperek, kilka listków świeżej bazylii, kolendra czy posiekany szczypiorek.

