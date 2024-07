Tę „herbatkę” poleciła mi znajoma dietetyczka. To paliwo dla serca, które wspomaga odchudzanie

Ta „herbatka” – wbrew temu, co mógłby sugerować jej kolor – nie zawiera cytryn. W jej składzie znajdują się inne cytrusowe owoce. Nie cieszą się one w Polsce dużą popularnością. A szkoda. Mają bowiem wiele cennych właściwości i wywierają pozytywny wpływ na zdrowie. Chodzi o yuzu, czyli skrzyżowanie limonki, mandarynki oraz grejpfruta. Ich znakiem rozpoznawczym jest twarda, gruba i lekko chropowata skórka. Mogą mieć jasnożółty lub pomarańczowy kolor. Trudno jednoznacznie określić, jak smakują. Są kwaśne, a jednocześnie lekko słodkie.

Jakie właściwości mają owoce yuzu?

Owoce yuzu zawierają 2-3 razy więcej witaminy C niż cytryna. Dzięki temu wzmacniają mechanizmy obronne organizmu. Wspomagają leczenie infekcji oraz przeziębień. Mają w swoim składzie również flawonoidy o silnych właściwościach antyoksydacyjnych. Związki te wymiatają wolne rodniki i neutralizują ich szkodliwy wpływ na tkanki. Niwelują stany zapalne i zapobiegają uszkodzeniom komórek. Jednocześnie spowalniają procesy starzenia. Zmniejszają też ryzyko wystąpienia wielu chorób, w tym nowotworów.

Owoce yuzu wspierają również pracę serca. Usprawniają przepływ krwi. Obniżają ciśnienie tętnicze krwi oraz poziom „złego cholesterolu”. Przeciwdziałają powstawaniu blaszek miażdżycowych w tętnicach, które przyczyniają się do rozwoju schorzeń układu krążenia, takich jak na przykład zawał serca czy udar mózgu. Co więcej, kwasy zawarte w owocach wzmagają wydzielanie soków żołądkowych i przyspieszają przemianę materii. Tym samym ułatwiają walkę z nadprogramowymi kilogramami.

Jak zrobić „herbatkę” z owoców yuzu?

To bardzo proste. Wystarczy dodać 1-2 łyżeczki płynnej konfitury z owoców do wody – ciepłej lub zimnej – i dokładnie wymieszać. Wybór temperatury płynu zależy od indywidualnych preferencji. W pierwszym przypadku napój rozgrzeje, a w drugim – przyjemnie orzeźwi. Konfiturę można bez problemu kupić w sklepach internetowych ze zdrową żywnością. Produkt nie należy do najtańszych, ale warto włączyć go do swojej diety (400 gramów kosztuje około 30 złotych). Jego cena zależy od renomy oraz lokalizacji danego punktu sprzedaży.

Owoce yuzu w postaci konfitury możesz również dodać do czarnej herbaty. Warto zwrócić uwagę na fakt, że ten azjatycki przysmak doskonale sprawdza się jako składnik sosów, marynat, a nawet zup.

