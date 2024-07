Te szybkie ciasteczka owsiane są lepsze od sklepowych słodycze. Przepis dostałam od dietetyczki

Te ciasteczka owsiane to nie tylko świetny pomysł na zdrową przekąskę, ale też doskonały sposób, by zaoszczędzić. Sklepowe słodycze potrafią mocno nadwyrężyć domowy budżet. Co więcej, ich skład często pozostawia wiele do życzenia. Nie dajcie się nabrać na chwytliwe hasła reklamowe i zawsze czytajcie etykiety kupowanych towarów. Nawet zdrowe – na pierwszy rzut oka – słodkości mogą skrywać w sobie nieprzyjemne niespodzianki, czyli sztuczne barwniki, emulgatory i konserwanty. Dlatego zdecydowanie korzystniejszym rozwiązaniem jest zrobienie ciasteczek na własną rękę.

Jakie płatki owsiane wybrać do ciasteczek?

Dobrze sprawdzą się płatki owsiane błyskawiczne, ale możecie też wykorzystać górskie, wedle uznania. Warto włączyć je do diety, bo mają wiele cennych wartości odżywczych. Zawierają między innymi błonnik, żelazo, cynk, potas czy mangan. Mają niski indeks glikemiczny, więc nie powodują „skoków” stężenia glukozy we krwi. Poza tym usprawniają pracę przewodu pokarmowego i przedłużają uczucie sytości. Mogą być więc spożywane także przez osoby, które chcą zrzucić nadprogramowe kilogramy i zadbać o swoją sylwetkę.

Jak zrobić szybkie ciasteczka owsiane?

Przepis jest dziecinnie prosty. Wystarczy połączyć wszystkie składniki, uformować ciasteczka i wstawić je do piekarnika. Pamiętajcie, że możecie śmiało modyfikować poniższą recepturę i wzbogacić ją o różne inne składniki. Dobrze sprawdzą się na przykład daktyle, pestki słonecznika, wiórki kokosowe czy orzechy włoskie. Warto sięgnąć też po suszoną żurawinę lub gorzką czekoladę dobrej jakości (z wysoką zawartością kakao).

Przepis: Szybkie ciasteczka owsiane To smaczna i pożywna przekąska. Świetna alternatywa dla sklepowych słodyczy. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 25 min. Liczba porcji 20 Składniki 200 g płatków owsianych

100 g miękkiego masła

2 jajka

50 g rodzynek

50 g sezamu

45 g mąki pszennej

15 g cukru

5 g proszku do pieczenia Sposób przygotowania Szykowanie masyWsypcie do miski płatki, mąkę, cukier oraz proszek do pieczenia. Wybijcie do niej jajka i dodajcie pozostałe składniki. Wymieszajcie całość. Pieczenie ciasteczekWyłóżcie blachę papierem do pieczenia. Z masy formujcie niewielkie kulki i układajcie je na papierze, lekko spłaszczając. Nagrzejcie piekarnik do 180 stopni i wstawcie do niego ciastka na około 20 minut. Będą gotowe, gdy zyskają rumiany kolor.

Wskazówka: Postarajcie się formować jak najcieńsze ciasteczka. Dzięki temu szybciej się upieką i będą bardziej chrupiące. Jeśli chcecie, by wszystkie wypieki miały ten sam kształt, wykorzystajcie metalowe pierścienie podczas formowania ciasteczek. Wypełnijcie środek cienką warstwą masy, a potem ostrożnie je zdejmijcie.

Jak wykorzystać szybkie ciasteczka owsiane?

Te ciasteczka owsiane to nie tylko świetny pomysł na deser. Świetnie sprawdzają się również jako drugie śniadanie. Możesz je spakować do pojemnika i zabrać ze sobą do pracy, na wycieczkę albo na piknik. Dostarczą energii i sprawią, że nie będziecie chcieli sięgnąć po inne słodkości.

Czytaj też:

Biorę 4 produkty i robię pyszne ciasteczka. Te lekkie kokosanki bez cukru to dietetyczny hitCzytaj też:

Przepis na to ciasto bez pieczenia mam od ukochanej babci. Jego sekretem jest pyszny krem