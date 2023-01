Ile tranu można pić dziennie i czy może uchronić przed grypą?

Tran to środek, który od dziesięcioleci stosuje się w celu wzmocnienia odporności i dostarczenia do organizmu nienasyconych kwasów tłuszczowych. Regularne picie tranu może zwiększyć odpowiedź immunologiczną, a także korzystnie wpłynąć na pracę mózgu i serca. Oprócz tego dostarcza witaminy D, niezbędnej dla prawidłowej pracy układu odpornościowego.

Czy tran może uchronić przed grypą?

Aby tran skutecznie wzmocnił odporność, należy przyjmować go od początku okresu jesienno-zimowego. Nie oznacza to jednak, że ci, którzy tego nie zrobili, nie mogą po niego sięgnąć w środku zimy. Picie tranu pomaga zaspokoić zapotrzebowanie na witaminę D, a także witaminę A, a dodatkowo dostarcza cennych kwasów tłuszczowych, wspierających pracę układu nerwowego oraz sercowo-naczyniowego. Jeśli nie znajdujemy się w grupie osób, które nie powinny przyjmować tranu (np. nie przyjmujemy leków przeciwzakrzepowych), zawsze warto włączyć go do swojej diety.

Picie tranu może korzystnie wpłynąć na nasz układ odpornościowy i zmniejszyć ryzyko zachorowania na infekcje wirusowe: przeziębienie, koronawirusa czy grypę. Nie jest to jednak profilaktyka tak skuteczna jak szczepienie, to po prostu jeden ze sposobów na dostarczenie organizmowi składników, które pozytywnie wpływają na układ immunologiczny. Suplementowanie tranu w sezonie jesienno-zimowym uważa się jednak za skuteczną profilaktykę przed infekcjami układu oddechowego oraz grypą.

Dlaczego tran wzmacnia odporność?

Tran to olej z wątroby rekina lub wątroby dorsza. Zawiera duże ilości kwasów Omega-3, kwasów Omega-6, a także witaminę A oraz witaminę D. Aby tran zawierał właściwości prozdrowotne, producent powinien jasno określić, jakie jest jego pochodzenie. Jeśli na opakowaniu brakuje informacji czy tran pochodzi z wątroby rekina lub dorsza, lepiej nie kupować takiego produktu.

Kwasy z grupy Omega mają właściwości przeciwzapalne, pobudzają organizm do produkcji limfocytów i stymulują układ odpornościowy do pracy. Zaleca się przyjmowanie ich nie tylko w okresie zwiększonej zachorowalności, ale również u osób, które przechodzą rekonwalescencję po ciężkiej infekcji lub chorobie. Tran warto podawać także dzieciom i uczniom, by wspomóc właściwą pracę układu nerwowego, wzmocnić pamięć i koncentrację. Witamina D, zawarta w tym oleju, zapewnia także prawidłowy rozwój kośćca i zębów.

Ile tranu pić dziennie?

Tran należy uważnie dawkować, ponieważ zawiera on duże ilości witaminy A, którą dość łatwo jest przedawkować. Zaleca się dokładne przeczytanie informacji producenta na opakowaniu i sprawdzenie ile jednostek witamin A oraz D znajduje się w danym oleju. Może się okazać, że witaminy D jest zbyt mało, by zaspokoić dzienne zapotrzebowanie – w takiej sytuacji należy dodatkowo ją suplementować.

