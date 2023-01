Co to jest makaron orzo? Poznaj przepis na sałatkę z makaronem w kształcie ryżu

Makaron orzo przypomina swoim wyglądem ziarenko ryżu. Można używać go do zup, zapiekanek i sałatek warzywnych w stylu śródziemnomorskim. My proponujemy przepis na sałatkę na bazie makaronu orzo z dodatkiem chudej wędliny i warzyw.