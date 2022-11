Japońska tempura – co to jest i jak ją przygotować?

Nie oznacza to jednak, że przygotowanie tempury nie wiąże się z przestrzeganiem zasad. Woda do przygotowania tempury musi być bardzo zimna, najlepiej schłodzona wcześniej w lodówce, a olej bardzo mocno nagrzany. Jeśli chcesz usmażyć idealne warzywa w tempurze, najpierw rozgrzej olej, a później zabierz się do przygotowania ciasta. Ciasto na tempurę robi się szybko, dlatego jest to dobra metoda, by olej odpowiednio mocno się nagrzał przed rozpoczęciem smażenia. Pamiętaj również, że czas smażenia tempury jest krótki.

Aby tempura udała nam się dokładnie tak samo jak w restauracji, musimy skupić się na cieście. Kluczem do przygotowania dobrej tempury jest zrobienie idealnego ciasta. Powinno ono być gęstsze od ciasta naleśnikowego i przygotowywane bardzo szybko. Ciasto długo wyrabiane z dużą ilością pęcherzyków powietrza nie będzie tak smaczne jak to, które wyrabia się szybko. Nie należy się przejmować się jego konsystencją – ciasto nie musi być idealnie gładkie, mogą być widoczne na nim grudki. W czasie smażenia one znikną. Jak widać tempura to pomysł na danie dla zabieganych, którzy w kuchni nie zawsze są skrupulatni i sumienni.

Tempura to japoński hit kulinarny. Krewetki czy warzywa w tempurze to potrawy, które podbiły gusta kulinarne Europejczyków i Amerykanów. Wielką zaletą tempury jest uniwersalność – można ją przygotować niemal ze wszystkiego. Co to oznacza i jak ją zrobić we własnym domu?

Olej ryżowy obniża ciśnienie i działa przeciwzapalnie



Otrzymuje się go z otrębów ryżowych. Zawiera kwas linolowy, linolenowy, oleinowy, mirystynowy, palmitynowy i stearynowy. Może stabilizować poziom cukru we krwi, zmniejsza też uszkodzenia spowodowane nadmiarem cukru w pożywieniu. Pomaga utrzymywać właściwy poziom cholesterolu.

W jego składzie ważną rolę odgrywa gamma-oryzanol (czyli połączenie estrów steroli roślinnych i kwasu ferulowego z innymi związkami), który ma kilkukrotnie większe działanie przeciwstarzeniowe niż popularna witamina E zwana „witaminą młodości”.

Doskonale nawilża skórę i dodaje jej blasku, można nim smarować końcówki włosów, nadaje się też do rozjaśniania przebarwień na ciele. Nadaje się do smażenia, pieczenia, grillowania warzyw i mięsa, a dzięki wyjątkowemu aromatowi można go używać także do sałatek.





Olej lniany obniża poziom „złego” cholesterolu i zapobiega nowotworom



Olej lniany (zwany także olejem budwigowym) cechuje się wysoką zawartością nienasyconych kwasów omega-3 i omega-6. Zawiera także kwas linolenowy – 58%, kwas oleinowy – 18%, kwas linolowy – 15%, kwas palmitynowy – 6% i kwas stearynowy – 3%.

Reguluje poziom cholesterolu (zwiększa poziom „dobrej” frakcji HDL i obniża poziom „złego” cholesterolu LDL). Dzięki właściwościom antynowotworowym może zapobiegać m.in. takim chorobom jak rak piersi, jajników, prostaty czy jelita grubego. Ma dobry wpływ na układ nerwowy i metabolizm (pomaga utrzymać prawidłową masę ciała, usuwa zbędne produkty przemiany materii z organizmu).



Olej sezamowy ma dobry wpływ na serce i układ nerwowy, zapobiega miażdżycy



Powszechnie uznaje się go za najstarszy olej świata. Ma lekko orzechowy aromat. Powstaje z tłoczenia na zimno nasion sezamu. Jest jednym z najlepszych źródeł fitosteroli. Zawiera kwas foliowy i chroni przed anemią, w jego składzie znajdziemy też witaminę A, B i E, miedź, mangan, wapń, żelazo, fosfor, magnez i cynk. Zapobiega chorobom serca, miażdżycy. Obniża ciśnienie krwi.

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że olej sezamowy nie nadaje się do długiego smażenia, bo podczas obróbki termicznej traci sporo cennych właściwości. Doskonale nadaje się za to jako dressing do sałatek lub do polania klasycznego hummusu.



Olej kokosowy – poprawia trawienie i zapobiega próchnicy



Zdania na temat jego właściwości leczniczych są podzielone ze względu na wysoką zawartość tłuszczów nasyconych, które mogą sprzyjać m.in. miażdżycy, udarom mózgu i chorobom serca.

Ze względu na kwas laurynowy działający silnie antybakteryjnie, grzybobójczo i przeciwwirusowo, może hamować rozwój bakterii powodujących uszkodzenia jamy ustnej i rozwój próchnicy. Niektóre wyniki badań naukowych sugerują, że może radzić sobie także ze zwalczaniem gronkowca złocistego. Pomaga w walce z grzybicą i może mieć dobre działanie w przypadku chorób neurodegeneracyjnych tj. parkinson i alzheimer.

Nadaje się do smażenia i pieczenia w wysokich temperaturach. Można też go stosować bezpośrednio na skórę jako zamiennik balsamu do ciała (w połączeniu z sodą oczyszczoną i olejkiem miętowym może być alternatywą dla tradycyjnej pasty do zębów).



Olej z pestek winogron ma 2 razy więcej witaminy E niż oliwa z oliwek



Reguluje poziom cholesterolu, chroni komórki przed starzeniem się, działa przeciwnowotworowo, ma dobry wpływ na układ nerwowy i na skórę. Nadaje się nawet do tego, by zwalczać... łupież i naprawiać uszkodzenia spowodowane oparzeniami słonecznymi (przyspiesza gojenie się ran i blizn).

Najwięcej kontrowersji wywołuje wysoka zawartość kwasów omega-6 w oleju z pestek winogron – w nadmiarze może bardziej szkodzić zdrowiu niż wspomagać działanie organizmu.

Stosowanie oleju z winogron może być szczególnie niebezpieczne w przypadku osób mających problemy z tarczycą – głównie przez to, że nasila stany zapalne i może zaburzać prawidłowe działanie hormonów.