Czy pikantne jedzenie ma właściwości zdrowotne? Poznaj skutki uboczne kapsaicyny

Nie wszyscy przepadamy za ostrymi pokarmami. Czasami nasz organizm sam rezygnuje ze spożywania ostrych dań, co może mieć związek z wywoływanymi przez nie dolegliwościami. Uczymy się na błędach, dlatego jednorazowe spożycie bardzo ostrej potrawy, które zakończyło się nieprzyjemnymi dolegliwościami np. bólem żołądka, skutecznie zniechęca nas do kolejnych eksperymentów kulinarnych. Są jednak ludzie, którzy wydają się być odporni na działanie ekstremalnie ostrych potraw. Co więcej, ich spożywanie nie powoduje u wielbicieli ostrego smaku bólu żołądka oraz wielogodzinnego palenia w przełyku.

Czy ostre przyprawy poprawiają stan naszego zdrowia?

Bardzo interesujące są wyniki jednego z prowadzonych badań, które dowodzą, że osoby, które kilka razy w tygodniu spożywały ostre przyprawy, były mniej obciążone ryzykiem przedwczesnego zgonu m.in. z powodu chorób sercowo-naczyniowych, do których rozwoju przyczynia się wysoki poziom cholesterolu. Naukowcy sądzą, że sekretem pozytywnego wpływu na zdrowie ostrych przypraw, jest znajdująca się w nich kapsaicyna. Ten związek chemiczny wykazuje liczne właściwości prozdrowotne, m.in. przyśpiesza metabolizm, pomagając ograniczyć ryzyko związane z rozwojem nadwagi i otyłości. Kapsaicyna wpływa również na poziom trójglicerydów oraz zdrowie jelit.

Od dawna trwają badania nad wpływem kapsaicyny na ogólny stan naszego zdrowia. Co ciekawe związek ten jest z powodzeniem stosowany jako dodatek do maści i kremów przeciwbólowych, a także plastrów, które naklejamy na skórę w celu złagodzenia dolegliwości związanych z bólem mięśni i stawów. Wyniki prowadzonych badań są bardzo obiecujące, wskazując na duży potencjał kapsaicyny oraz zawierających ją pokarmów jako składnika prozdrowotnej diety, a także środka, który może być na szeroką skalę stosowany w przemyśle farmaceutycznym.

Kapsaicyna – skutki uboczne i zagrożenia

Spożywanie ostrych przypraw w nadmiarze oraz zawierających bogatych w kapsaicynę papryczek zbyt często i w za dużej ilości, może mieć niekorzystny wpływ na zdrowie. Po spożyciu kapsaicyny u niektórych osób mogą pojawić się np. niebezpieczne dla zdrowia objawy alergii. Zaliczamy do nich m.in. obrzęk twarzy, jamy ustnej i gardła, który wymaga pomocy lekarza. Uwalniana w organizmie kapsaicyna, jeżeli spożyjemy jej zbyt dużo, ma działanie toksyczne. W skrajnych przypadkach może doprowadzić do śmierci. Najczęściej występujące i zwykle przemijające objawy, które związane są ze spożyciem kapsaicyny, to m.in.:

silne pieczenie jamy ustnej,

pieczenie w przełyku,

ból żołądka i jelit,

wymioty,

biegunka.

Stopień nasilenia objawów jest zależny od ilości spożytej kapsaicyny. Po spożyciu potraw z dodatkiem dużej ilości bardzo ostrych papryczek może także pojawić się ból podczas defekacji, który związany jest z działaniem kapsaicyny na końcowy odcinek jelita grubego oraz błonę śluzową odbytnicy.

Ze spożycia bardzo pikantnych potraw powinny zrezygnować kobiety ciężarne, a także osoby cierpiące na różne schorzenia przewlekłe. Choć ostre pokarmy mogą mieć pozytywny wpływ na stan zdrowia, to nie należy podawać ich niemowlętom i małym dzieciom!

