Chorujesz na serce? Nie bierz tego suplementu na własną rękę!

Specjaliści z Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego przypominają, aby zawsze o przyjmowanych na własną rękę lekach i suplementach diety informować swojego lekarza. Jest to szczególnie ważne w przypadku pacjentów kardiologicznych.

Suplementacja potasu – bez kontroli może skończyć się w szpitalu

– O ile uzupełnienie poziomu magnezu nie niesie za sobą istotnego ryzyka dla zdrowia, bo ewentualny nadmiar tego pierwiastka jest na ogół sprawnie usuwany z organizmu, to już na przykład jony potasu przyjmowane bez kontroli laboratoryjnej mogą spowodować zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia! W mojej praktyce niejednokrotnie miałem do czynienia z sytuacjami, w których pacjenci przyjmujący leki podnoszące poziom potasu a dodatkowo na własną rękę suplementujący ten pierwiastek zgłaszali się do mnie z groźnymi zaburzeniami rytmu serca. Bywało, że z powodu przedawkowania potasu rytm serca pacjenta zwalniał tak bardzo, że niezbędna okazywała się pilna hospitalizacja i czasowa stymulacja serca – mówi dr n. med. Paweł Życiński, z Katedry I Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, członek Zarządu Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Lekarz przypomina, że arytmia to nie jedyne ryzyko wiążące się z niekontrolowanym przyjmowaniem wielu różnych leków i suplementów. Te nie są obojętne dla zdrowia i dlatego nie powinniśmy przyjmować ich bez konsultacji z lekarzem, a jeśli już zażywamy jakieś preparaty, koniecznie poinformujmy o tym lekarza prowadzącego

Jaką rolę w organizmie pełni potas?

Potas zalicza się do elektrolitów. Potas to jon dodatni, który reguluje pracę serca i mięśni i jest obecny w każdej komórce ciała. Każdy z nas słyszał o tym, jak ważne są elektrolity, ich uzupełniane np. po intensywnym treningu. Nagły i drastyczny spadek poziomu elektrolitów (w tym właśnie potasu) może doprowadzić do wystąpienia stanu zagrożenia życia. Potas w ludzkim organizmie:



buduje białka i mięśnie,



rozkłada węglowodany,



reguluje bicie serca,



obniża poziom pH,



wspomaga trawienie.

Warto dodać, że suplementacja potasu na własną rękę może być także niebezpieczna w przypadku osób zmagających się z chorobami nerek. Na co dzień jednak warto jednak zadbać o to, aby sięgać po produkty bogate w potas. To ziemniaki, sok pomidorowy, banany czy buraki.



