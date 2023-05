Miód faceliowy – właściwości lecznicze, smak i zastosowanie

Zalicza się go do grupy jasnych miodów nektarowych. Warto pamiętać, że miód faceliowy i inne rodzaje miodów są wrażliwe na działanie wysokiej temperatury, która pozbawia je cennych związków o leczniczym działaniu.

Smak miodu faceliowego i jego wyjątkowe cechy

Miód faceliowy to jeden z najbardziej cenionych rodzajów miodu. Jego delikatny, kwiatowy i lekko kwaskowaty posmak jest dobrze akceptowany nie tylko przez osoby dorosłe, ale także dzieci.

Miód faceliowy to pod wieloma względami wyjątkowy rodzaj miodu. Spośród innych rodzajów produktów pszczelich wyróżnia go nie tylko wyjątkowo delikatny smak, ale także kolor i wpływ na zdrowie człowieka. Do produkcji czystego miodu faceliowego konieczne jest pozyskanie nektaru facelii błękitnej, która zaliczana jest do grupy najbardziej miododajnych roślin. Miód faceliowy ma nietypową barwę – początkowo jest barwy herbacianej z zielonymi refleksami. Zabarwienie miodu faceliowego zmienia się w trakcie krystalizacji – staje się on niemal biały lub żółty.

Miód faceliowy ma właściwości lecznicze. Na co jest dobry?

Miód faceliowy w szczególny sposób wpływa na zdrowie. Nie tylko może być stosowany w sposób podobny jak np. miód lipowy, czyli na zapalenie górnych dróg oddechowych, które towarzyszy przeziębieniu i grypie, ale także ma wiele innych zastosowań.

Ten rodzaj miodu korzystnie wpływa na pracę układu odpornościowego i usprawnia funkcjonowanie innych układów ludzkiego organizmu. Miód faceliowy tradycyjnie stosowany jest m.in. przy niewydolności mięśnia sercowego, objawach wyczerpania fizycznego i psychicznego oraz chorobach układu pokarmowego. Jako jeden z nielicznych naturalnych środków miód faceliowy neutralizuje toksyczne działanie używek na organizm, wykazując wyjątkowo silne działanie antyoksydacyjne. Warto wiedzieć, że miód faceliowy może być również stosowany do naturalnej pielęgnacji skóry, stanowiąc składnik np. naturalnego peelingu, który nałożymy na zwilżone ciało.

Miód faceliowy – wsparcie w wielu chorobach. Kiedy stosować produkt z kwiatów facelii?

Na co pomaga miód faceliowy? Miód faceliowy tradycyjnie stosowany jest jako naturalne wsparcie leczenia chorób układu pokarmowego. Skutecznie redukuje on dolegliwości wywoływane przez wrzody żołądka, nieżyt żołądka, a także choroby woreczka żółciowego i trzustki. Miód faceliowy znajduje również zastosowanie w leczeniu ostrych i przewlekłych chorób układu oddechowego – tradycyjnie stosowany jest nie tylko w leczeniu przeziębienia i grypy, ale także w leczeniu astmy oskrzelowej.

Stosowany jest także w leczeniu chorób układu krążenia – obniża ciśnienie krwi, zapobiega rozwojowi miażdżycy i jest polecany dla osób z niewydolnością mięśnia sercowego. Co więcej, miód faceliowy pomaga leczyć anemię. Może być również stosowany w celu wspomagania funkcjonowania układu immunologicznego np. w przypadku nawracających infekcji.

Miód faceliowy jest szczególnie polecany w przypadku chorób układu pokarmowego, bo w naturalny sposób pomaga redukować m.in. objawy choroby wrzodowej żołądka.

Czy działanie miodu faceliowego chroni przed... uzależnieniem?

Ma bardzo silne działanie antyoksydacyjne, dlatego polecany jest dla osób, które nie stronią od używek – miód faceliowy zmniejsza toksyczne działanie nikotyny na organizm, a także redukuje szkodliwy wpływ nadmiaru alkoholu, kawy i czarnej herbaty m.in. na układ nerwowy.

Choć miód faceliowy słynie z neutralizacji toksycznego działania używek na organizm, to dobroczynne właściwości miodu faceliowego nie chronią przed uzależnieniem oraz chorobami związanymi z paleniem papierosów i nadużywaniem alkoholu.

Miód faceliowy – zastosowanie

Miód faceliowy możemy stosować jako składnik codziennej diety, dodając go np. do domowej owsianki, jaglanki lub granoli. Świetnie smakuje ze świeżym pieczywem, a także naturalnym twarogiem. Można zastąpić nim biały cukier, jednak należy pamiętać, że pod wpływem wysokiej temperatury miód traci cenne składniki o prozdrowotnym działaniu.

Miód faceliowy powinien być przechowywany w temperaturze pokojowej.

