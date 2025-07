Bób bez wzdęć? Przyjaciółka zdradziła mi sposób, który całkowicie odmienia trawienie

Sezon na bób trwa od końca czerwca do początku sierpnia, a więc jest naprawdę krótki. Warto korzystać z jego dostępność, ponieważ bób jest nie tylko smaczny, ale też bardzo zdrowy. Jego wielką zaletą jest to, że jest naprawdę bardzo sycący, a więc idealnie sprawdzi się na obiad lub wczesną kolację. Wynika to z tego, że w 100 g ugotowanego bobu jest prawie sześć gramów błonnika. Oznacza to, że jedna porcja może zaspokoić aż 1/3 naszego zapotrzebowania dziennego na ten składnik. Trzeba też wiedzieć, że najsmaczniejszy jest świeży bób, dlatego najlepiej jest go spożyć jak najszybciej po zakupie. Mało osób o tym wie, ale bób można też zamrozić i cieszyć się jego smakiem na przykład w zimie.

Jak gotować bób, żeby nie wzdymał?

Choć gotowanie bobu wydaje się niezwykle proste, to trzeba jednak przestrzegać kilku zasad, by wyszedł naprawdę pyszny, a do tego nie wzdymał (co jest jego dużą wadą i wiele osób właśnie z tego powodu rezygnuje z jedzenia bobu). Zdecydowanie częściej bowiem wywołuje on dyskomfort w porównaniu do innych warzyw strączkowych. Wcale jednak nie trzeba go wykluczać ze swojego jadłospisu – należy tylko przyrządzić go w odpowiedni sposób. Ten patent zdradziła mi przyjaciółka, która uwielbia bób i je go naprawdę często. Przede wszystkich warto go obrać przed gotowaniem, ponieważ to właśnie jego skórka jest najtrudniejsza do strawienia. Trzeba również namoczyć bób – rób to przez około godzinę. Później możesz przejść do gotowania.

Do wody dobrze jest dorzucić kilka przypraw, które także przyniosą ulgę twoim jelitom. Jest to między innymi oregano, liść laurowy, nasiona kminu rzymskiego. Bób wrzuć do lekko gotującej się wody – po około pięciu minutach powinien być gotowy. Musisz go pilnować, ponieważ łatwo się rozgotowuje. Im nasiona są starsze, tym jednak czas gotowania będzie dłuższy. Gdy bób będzie już odpowiednio miękki, ale nadal pozostanie delikatnie chrupki i jędrny, możesz go wyjmować z wody. Na koniec go odcedź i przelej pod wodą.

Jak ciekawie podać bób? Pomysły

Jest wiele sposobów na to, by bób zaserwować w ciekawy i obłędnie smaczny sposób. Jednym z nich jest podanie go z czerwoną cebulką pokrojoną w piórka, z dodatkiem roztopionego masła, odrobiny posiekanego czosnku oraz jajkiem w koszulce. Moja rodzina zakochała się w tej potrawie. To jednak nie koniec pomysłów, ponieważ doskonale smakuje bób podduszony lekko na masełku z serem ricotta, czosnkiem oraz kawałkami pomidora. Bób jest też świetnym dodatkiem do różnego rodzaju sałatek. Ciekawą propozycją jest także przygotowanie pasty z bobu, z którą można zrobić naprawdę pyszne kanapki. Zobacz też, jak przechowywać bób – unikniesz w ten sposób poważnego błędu. W przeciwnym razie szybko może zacząć się psuć.

