Herbatka z kwiatów bzu na detoks wątroby. Jak wykorzystać jadalne kwiaty lilaka?

Czy wiesz, że kwiaty lilaka – potocznie nazywanego bzem – są jadalne? Niestety nie smakują tak, jak pachną i jedzone na surowo mogą nieco rozczarować, ponieważ mają dość wyraźnie wyczuwalną goryczkę. Ale ta goryczka znika, jeśli przygotujesz z nich wyjątkową herbatkę.

Jak zrobić herbatkę z lilaka?

Potrzebujesz świeże i zebrane w czystym miejscu (nie przy drodze) kwiaty lilaka. Muszą to być same kwiatki, bez żadnych zielonych części. Kwiaty trzeba najpierw przefermentować – nie jest to nic trudnego.

Trzeba je upchać ciasto w czystym słoiku, zakręcić i wystawić na działanie ciepła. Potrzebują temperatury ok. 30-40 stopni Celsjusza. W maju trudno o taką, dlatego można się wspomóc piekarnikiem. Kwiaty należy trzymać tak długo w cieple, aż stracą kolor (stają się białe lub niemal białe). Może trwać to od kilku do kilkunastu godzin. Wtedy kwiaty trzeba wyjąć ze słoika – po kontakcie z powietrzem niemal natychmiast zbrązowieją! Wtedy wystarczy je już tylko rozłożyć i ususzyć. Gotowy susz można zaparzać jak herbatę. Susz z lilaka można śmiało przechowywać w szczelnych pojemnikach i cieszyć się smakiem herbaty z bzu przez kolejne miesiące.

Jak smakuje herbatka z lilaka?

Majowa herbatka z bzu może zaskoczyć smakiem. Inez Rogozińska, autorka bloga Herbiness określa ten smak jednym słowem: karmelowy. Z kolei Bożka Piotrowska, autorka bloga Zielona Bombonierka tak napisała: „Chciałoby się, żeby lilakowa herbata smakowała tak, jak pachną świeże kwiaty! Niestety nuta lilaka jest tu jedynie lekko wyczuwalna. Herbata ma łagodny, pozbawiony goryczy smak, jest lekka, przyjemna i delikatna. Pachnie bardzo subtelnie migdałami, sianem, lilakiem i karmelem”.

Herbatka z bzu na wątrobę

Lilak w medycynie naturalnej polecany jest przede wszystkim jako remedium na problemy z wątrobą. Roślina zawiera syringinę, czyli składnik, który ma działanie ochronne dla wątroby. Herbatkę z lilaka poleca się więc dla regeneracji wątroby, na poprawę trawienia i oczyszczenie organizmu.

