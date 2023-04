Sprawdzony przepis na syrop z mniszka lekarskiego. Jak zrobić miód mniszkowy?

Mniszek lekarski jest od wieków znany ze swoich wspierających zdrowie właściwości. Działa przeciwzapalnie, wspiera pracę układu pokarmowego i wątroby, opóźnia procesy starzenia. Z kwiatów mniszka już nasze babcie robiły pyszny syrop (nazywany też miodem mniszkowym), który podawały w czasie przeziębień i infekcji. Ale syrop z mniszka to też świetny dodatek do dań i napojów: można nim słodzić napoje, dodawać do deserów czy ciast. Można go po prostu rozrobić z wodą i pić pyszny napój mniszkowy. Przepis na tradycyjny syrop jest prosty, ale wymaga nieco zachodu i cierpliwości.

Jak zbierać kwiaty na miód mniszkowy?

Kwiaty można zbierać w miejscach z dala od ruchliwych dróg i innych źródeł zanieczyszczeń. Zbiera się same kwiaty, odrywając główki. Najlepiej mieć przewiewny kosz, aby kwiaty się za bardzo nie pogniotły. Zebrane kwiaty trzeba rozłożyć (np. na papierze) i zostawić na 2-3 godziny. Chodzi o to, aby wyszły z nich wszystkie owady. Po tym czasie można już robić syrop. Czy trzeba usuwać wszystkie zielone części z kwiatów mniszka? Można, ale nie jest to konieczne.

Czy można zrobić syrop mniszkowy bez cukru?

Do syropu mniszkowego daje się dużo cukru i ta ilość zwykle przeraża, szczególnie tych, którzy ograniczają ilość cukru w diecie. Dla nich nie ma dobrej wiadomości. Syrop mniszkowy musi zawierać cukier. To cukier jest tu składnikiem konserwującym i przy długim gotowaniu nadającym mniszkowemu miodowi charakterystycznej konsystencji.

Jak długo gotować syrop mniszkowy?

Syrop mniszkowy gotuje się zwykle minimum 2 godziny. Chodzi o to, aby zgęstniał i rzeczywiście miał konsystencję lejącego się miodu. Można gotować dłużej, ale tu trzeba już uważać, aby zamiast syropu nie zrobić... karmelków.

Czy miód mniszkowy trzeba pasteryzować?

Syrop mniszkowy należy przelewać gorący do czystych słoików i od razu zakręcać. Ze względu na dużą zawartość cukru nie jest konieczne, aby go dodatkowo pasteryzować. Miód mniszkowy najlepiej przechowywać w ciemnym miejscu. Przyjmuje się, że słoik z syropem mniszkowym ma trwałość 12 miesięcy. Po otwarciu syrop z mniszka trzeba przechowywać w lodówce.

Przepis: Syrop z mniszka lekarskiego Mikstura o właściwościach przeciwzapalnych Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas gotowania 3 godz. Liczba porcji 5 Składniki 1 litr kwiatów mniszka lekarskiego (ok. 400-500 sztuk)

1 litr wody

2 cytryny

1 kg cukru Sposób przygotowania Zagotuj kwiatyWłóż kwiaty do garnka, a potem zalej je zimną wodą i gotuj na małym ogniu przez około 15-20 minut. Następnie odstaw garnek na 24 godziny. Dodaj pozostałe składnikiPo tym czasie odcedź syrop przez sito lub gazę i dodaj do niego sok z cytryn oraz cukier. Wymieszaj i gotuj na małym ogniu przez około 2-3 godziny, do czasu, aż uzyskasz konsystencję miodu. Gorący syrop przelej do wyparzonych słoiczków.

