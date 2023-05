Wątroba przeciążona po majówce? Te produkty pomogą w detoksie wątroby i oczyszczą organizm

Zgaga, wzdęcia i niestrawność to objawy mogące wskazywać na przeciążenie wątroby. Zobacz, jakie produkty warto włączyć do codziennej diety, by wspomóc proces oczyszczania wątroby z toksyn i usprawnić pracę układu pokarmowego.

Wątroba pełni w organizmie wiele ważnych funkcji. Odpowiada m.in. za detoksykację organizmu. Neutralizuje szkodliwe związki zawarte w alkoholu i innych używkach, a także niektórych lekach. Gdy narząd jest przeciążony, nie działa prawidłowo, co skutkuje wieloma problemami gastrycznymi. Zobacz, co jeść i pić, by oczyścić wątrobę. Wątroba lubi kawę Przeprowadzone badania dowiodły, że codzienne picie kawy (w umiarkowanych ilościach, czyli nie więcej niż 4-5 filiżanek w ciągu doby) zmniejsza ryzyko uszkodzenia wątroby. Wspomniany napój jest źródłem polifenoli i diterpenów, które pobudzają enzymy wątrobowe i wspomagają proces regeneracji oraz detoksykacji narządu. Przyczyniają się również do obniżenia ryzyka rozwoju chorób nowotworowych w obrębie układu pokarmowego. Oczywiście w tym przypadku wiele zależy od jakości „małej czarnej”. Trzeba też mieć na uwadze jeszcze jedną bardzo istotną kwestię – dodanie do kawy mleka, syropu lub innych „ulepszaczy” może zmieniać właściwości napoju i osłabiać jego działanie. Płatki owsiane jako wsparcie detoksu wątroby Płatki owsianesą nie tylko cennym źródłem błonnika. Zawierają również beta glukany. Związki te regulują pracę wątroby i stymulują produkcję kwasów żółciowych. Wspomagają też układ odpornościowy w procesie zwalczania bakterii i stanów zapalnych. Warto włączyć do diety całe płatki owsiane i zrezygnować z kupowania tych „błyskawicznych”. Dlaczego? Wspomniane produkty bardzo często mają w swoim wiele zbędnych związków, między innymi duże ilości cukru, które nie służą ani wątrobie ani innym narządom. Te warzywa są dobre dla wątroby Do codziennego jadłospisu warto włączyć między innymi buraki, brokuły, brukselkę, jarmuż i karczochy. Ich regularne spożywanie wpływa korzystnie na pracę wątroby. Zawarte w nich związki zmniejszają prawdopodobieństwo wystąpienia niealkoholowego stłuszczenia wątroby (NAFLD). Hamują patologiczne zmiany zachodzące w komórkach, a co za tym idzie, zapobiegają chorobom nowotworowym. Niwelują też stany zapalne. Pobudzają produkcję żółci i obniżają poziom cholesterolu. Zielona herbata oczyszcza wątrobę Zielona herbata zawiera duże ilości katechin. To silne przeciwutleniacze, które wspomagają regenerację wątroby i usprawniają proces detoksykacji narządu. Odpowiadają też za niwelowanie niekorzystnych skutków tak zwanego stresu oksydacyjnego (neutralizują wolne rodniki odpowiedzialne między innymi za powstawanie stanów zapalnych w organizmie i przyspieszenie procesów starzenia komórek). Ostropest plamisty to remedium na bolączki wątroby Ostropest plamisty jest uznawany za jeden z najskuteczniejszych „oręży” w walce o zdrową wątrobę. Roślina ta usprawnia pracę narządu i chroni go przed działaniem szkodliwych czynników środowiskowych. Zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób, takich jak zapalenie, marskość czy stłuszczenie wątroby. Czytaj też:

Ten objaw może świadczyć o chorej wątrobie. Zobacz, kiedy zrobić to proste badanieCzytaj też:

Napój z babki jajowatej odchudza i poprawia trawienie. Pij go każdego dnia Źródła: medicalnewstoday.com, ncbi.nlm.nih.gov