Liść laurowy ma cenne właściwości. Na co pomaga olejek i napar z liści bobkowych

Liść laurowy, czyli liść wawrzynu szlachetnego, jest cenioną przyprawą, która znana jest na całym świecie. Ma ona specyficzny zapach, który doskonale uzupełnia smak mięs oraz warzyw. Niewiele osób jednak wie, że np. napar z liści laurowych można stosować w celu poprawy stanu zdrowia. Liść laurowy od dawna stosowany jest jako naturalny lek na wiele dolegliwości. Jego właściwości zdrowotne znane były już za czasów starożytnych.

Co ciekawe – liść laurowy był również traktowany jako magiczny talizman, służąc w celu ochrony dobytku i rodziny przed kataklizmami, złą energią oraz chorobami. Wawrzyn szlachetny można stosować w celu wsparcia leczenia konwencjonalnego, jednak nie zastąpi on terapii farmakologicznej. W medycynie naturalnej stosowany jest napar z liści laurowych i olejek laurowy.

Zastosowanie liścia laurowego w kuchni

Do czego wykorzystać tę przyprawę charakteryzującą się przyjemnym smakiem? Liść laurowy stosowany jest jako przyprawa do zup np. zupy rybnej, wywaru mięsnego i wywaru jarzynowego, mięs, sosów, a także marynat i kiszonek. W kuchni polskiej tradycyjnie liście laurowe stosowane są m.in. do przyprawiania bigosu oraz innych potraw ciężkostrawnych, co ma związek z ich pozytywnym wpływem na trawienie oraz pracę wątroby.

Co ciekawe – liście laurowe skutecznie odstraszają niektóre insekty oraz szkodniki – możemy dzięki nim skutecznie pozbyć się z kuchni np. moli spożywczych. Warto umieścić liść laurowy w pojemniku z suszonymi grzybami lub mąką, aby uniknąć plagi uciążliwych owadów.

Liść bobkowy ma właściwości lecznicze. Na co pomaga napar z liści laurowych?

Liść laurowy zawdzięcza swoje właściwości prozdrowotne zawartości aktywnie działających związków m.in. flawonoidów. Jest również źródłem olejków eterycznych, żywic, pektyn, garbników i związków goryczkowych oraz cennych witamin i minerałów (np. witaminy A i witamin z grupy B, kwasu foliowego, żelaza, magnezu, wapnia i cynku).

Liść laurowy słynie z pozytywnego wpływu na trawienie i pracę wątroby, pomaga obniżyć poziom szkodliwego cholesterolu LDL, korzystnie wpływając na profil lipidowy i redukuje zbyt wysoki poziom cukru we krwi. Często liść laurowy stosowany jest na dnę moczanową – liście laurowe oczyszczają stawy i redukują stan zapalny. Napar leczniczy z liści laurowych powinien być przyjmowany małymi porcjami.

W ziołolecznictwie liść laurowy stosowany jest nie tylko jako napar do picia, ale także może być stosowany zewnętrznie w postaci okładów. Napar z liści laurowych skutecznie redukuje ból stawów, zmniejsza obrzęk i ma silne działanie przeciwzapalne. Po ugotowaniu ciepłe liście laurowe stosowane są do okładów na bolące miejsca, a także klatkę piersiową przy zapaleniu oskrzeli i płuc.

Pozyskiwany z liści laurowych olej laurowy znajduje zastosowanie w kosmetyce. Jest wykorzystywany m.in. do pielęgnacji włosów i skóry.

Liść laurowy w pielęgnacji skóry i włosów

Świeży liść laurowy to surowiec, z którego pozyskiwany jest olej laurowy. Ten z kolei jest cennym surowcem kosmetycznym.

Olej z liści laurowych hamuje nadmierne wypadanie włosów, stymuluje porost włosów oraz wpływa na ich kondycję, sprawiając, że stają się gęstsze, mocniejsze i bardziej lśniące. Olej z liści laurowych stosowany jest również m.in. jako wsparcie leczenia trądziku, grzybicy, egzemy oraz innych chorób skóry, a także skutecznie redukuje ból mięśni i stawów, stany zapalne oraz może być stosowany na stłuczenia i inne urazy. W celu redukcji różnych niedoskonałości skóry można zastosować zarówno liście laurowe w postaci naparu, jak i olejek laurowy.

Liść laurowy jest dobry dla zdrowia. Nie zapomnij dodawać go do dań

