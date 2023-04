Liść laurowy jest dobry dla zdrowia. Nie zapomnij dodawać go do dań

Liście laurowe (inaczej liściowe bobkowe) to wysuszone liście wiecznie zielonego drzewa zwanego wawrzynem szlachetnym, które pochodzi z okolic Morza Śródziemnego. Od czasów starożytnych wieniec z liści laurowych był symbolem zwycięstwa i sławy, zdobił głowy wodzów i artystów jak również zwycięzców starożytnych olimpiad. Możemy go uprawiać również w Polsce, ale raczej w domach jako roślinę ozdobną, której liście możemy wykorzystywać w kuchni jako przyprawę

Właściwości lecznicze liści laurowych

Liście te zawierają olejek eteryczny o działaniu przeciwzapalnym i antyoksydacyjnym oraz polifenole, którym przypisuje się działanie przeciwnowotworowe. Istnieją badania wskazujące na to, że liście laurowe mogą polepszać profil lipidowy, poprzez obniżenie tzw. złego cholesterolu (frakcji LDL) i trójglicerydów, a podniesienie tzw. dobrego cholesterolu (HDL).

Inne badanie wykazało z kolei, że liście laurowe obniżają stężenie glukozy w surowicy krwi, poprawiając tym samym profil glukozowy u osób z cukrzycą typu 2. Dodatkowo wykazano, że olejek eteryczny z liścia laurowego działa przeciwbakteryjnie, hamując rozwój wielu patologicznych drobnoustrojów.

Zastosowanie liścia laurowego w kuchni

Liście laurowe to przyprawa ceniona w wielu kuchniach świata. Mają one lekko gorzkawy smak, ale nadają potrawom przyjemny korzenno-ziołowy aromat. Liście suszone mają silniejszy smak i aromat niż świeże. To właśnie dlatego najczęściej w takiej formie są dostępne w sklepach.

Liście laurowe są szeroko wykorzystywane również w polskiej kuchni, stanowiąc o charakterystycznym smaku i aromacie wielu rodzimych potraw. Są niezbędne do zup w tym do zupy ogórkowej, rosołu i żurku, nie może ich zabraknąć w daniach z kapusty, w tym bigosie i daniach z duszonego mięsa. Należy dodać je koniecznie do kiszenia i marynowania warzyw. Ciekawym pomysłem jest dodanie liścia laurowego do ziemniaków w czasie gotowania, wówczas po ugotowaniu będą bardzo aromatyczne.

Można przygotować też leczniczy napar z liści laurowych. W tym celu wystarczy łyżkę (ok. 5 g) pokruszonych lub zmielonych liści bobkowych zalać szklanką wrzątku i parzyć przez 5 minut. Następnie trzeba przecedzić płyn, a po ostudzeniu popijać małymi łykami przez cały dzień. Nie należy jednak pić go więcej niż szklankę dziennie, a kurację przerwać po maks. trzech dniach. Uwaga! Nie można łączyć naparu z liści laurowych z niektórymi lekami. Przed sięgnięciem po ten naturalny środek, należy konsultować się z lekarzem.

Koniecznie wyjmij liść z potrawy

Po ugotowaniu dania liść laurowy należy koniecznie wyjąć i podać danie bez niego. Nie należy również w żadnym wypadku kruszyć liścia na drobne kawałki przed dodaniem do gotowania. Wynika to z faktu, że nawet po ugotowaniu liść laurowy pozostaje twardy i łatwo zakrztusić się jego ostrą krawędzią, co może być niebezpieczne dla zdrowia.

Liść laurowy jako składnik kosmetyków

Olejek z liści laurowych ze względu na swoje dezynfekujące, przeciwgrzybicze i przeciwbakteryjne właściwości dodawany jest do kosmetyków w tym np. do słynnego mydła z Aleppo. Jest ono zalecane do skóry trądzikowej, ze stanami zapalnymi i łuszczycą.

