Wspomaga odchudzanie i działa przeciwzapalnie. Używaj musztardy

Musztarda to świetny dodatek do potraw. Nie tylko wzbogaca smak, ale wspomaga też odchudzanie. To nie jedyna zaleta musztardy, która w medycynie naturalnej dawniej była używana jako środek leczniczy. Badania potwierdzają zdrowotne korzyści musztardy. Wiadomo, że chroni m.in. przed infekcjami oraz miażdżycą.

Do produkcji musztardy używa się czarnej, brązowej oraz żółtej lub białej gorczycy. To ona jest podstawowym składnikiem musztardy. Oprócz tego znajdziemy w niej najczęściej: ocet, wino, wodę i cukier. Badania wskazują, ze gorczyca zawiera szereg właściwości korzystnie działających na zdrowie. Dodatek musztardy do potraw wspomaga odchudzanie Musztarda to jeden z najlżejszych sosów, dlatego bez obaw mogą ją jeść osoby, które są na dietach odchudzających. Ma intensywny smak i minimalną ilość kalorii – około 7-10 kcal na łyżkę stołową. Badania wskazują, że gorczyca korzystnie wpływa na pracę układu pokarmowego: przyspiesza przemianę materii i poprawia perystaltykę jelit. Łagodzi też zgagę i wzdęcia. Inne prozdrowotne właściwości musztardy Badania wskazują, że gorczyca ma działanie antybakteryjne i przeciwgrzybicze. W medycynie ludowej na grzybicę stóp zalecano moczenie ich w ciepłej wodzie z dodatkiem musztardy. Zabieg nie tylko łagodzi nieprzyjemny świąd i pieczenie, ale również wzmacnia odporność skóry. Okłady z musztardy zalecane są również na bóle mięśni i stawów, gdyż szybko łagodzą tego rodzaju dolegliwości. Naukowcy potwierdzają, że regularne jedzenie musztardy wpływa również pozytywnie na odporność organizmu. Wzmacnia ją, jednocześnie chroniąc przed infekcjami. Musztarda jest również źródłem cennych kwasów omega-3, które obniżając ciśnienie krwi, zmniejszają prawdopodobieństwo wystąpienia miażdżycy i stanu zapalnego w organizmie. Zastosowanie musztardy w kuchni Musztarda jest stosowana w kuchniach całego świata. Istnieje wiele rodzajów musztardy. Ich smak oraz konsystencja zależą od sposobu zmielenia nasion gorczycy oraz dodanych do niej składników. Oprócz klasycznej można kupić musztardę o egzotycznym smaku np. z dodatkiem miodu, kurkumy, ostrej papryki i wina. Do najpopularniejszych rodzajów musztardy należą: delikatesowa – o łagodnym smaku,

Dijon – zawierająca wino lub sok winogronowy,

kremska – słodkawa,

sarepska – ostra,

francuska – połączenie jasnej i ciemnej gorczycy,

rosyjska – ostra, z drobinkami ciemnej gorczycy,

stołowa – jasna, łagodna lub lekko pikantna. Musztarda nadaje mocnego, ostrego smaku potrawom. Dobrze komponuje się z mięsem i owocami morza. Można wykorzystać ją także jako dodatek do: sosów sałatkowych,

marynat do mięs,

puree ziemniaczanego,

ryb. Musztardę można zrobić samemu. Polecamy przepis Przepis: Domowa musztarda Przepis na domową musztardę Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 20 Składniki 200 g gorczycy (u mnie biała, można użyć pół na pół białej i czarnej)

250 ml octu winnego lub jabłkowego

50 ml wody lub wina białego

30 ml oleju

50 ml miodu

2 łyżeczki soli

1 łyżeczka pieprzu Sposób przygotowania Przygotuj ziarna gorczycyZalej wrzącą wodą ziarna gorczycy i odstaw na kilka godzin do napęcznienia. Gdy wchłoną cały płyn, należy rozdrobnić je malakserem lub blenderem ręcznym. Jeśli musztarda jest zbyt gęsta, dolej do niej trochę przegotowanej wody. Zależnie od konsystencji, jaką chcemy uzyskać, można użyć zmielonych w młynku do kawy ziaren gorczycy lub całych. Ziarna należy rozdrobnić dopiero po napęcznieniu. Zagotuj ocet z wodąW drugim garnku zagotuj ocet z wodą, miodem oraz przyprawami. Pomieszaj składniki i przełóż musztardę do słoikaZmieszaj zblendowane ziarna gorczycy i pozostałe składniki. Przełóż do słoika. Musztarda jest już gotowa.

