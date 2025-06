Dodaj te 3 składniki do pasty jajecznej. Efekt zaskakuje nawet dietetyków

Na śniadanie lub kolację często sięgamy po kanapki, ponieważ są szybkie i łatwe do przygotowania. Najczęściej wybieranymi dodatkami są szynka lub ser, które choć smaczne, mogą z czasem się znudzić. Warto wtedy urozmaicić swoje posiłki, sięgając po domowe pasty do kanapek. Są one nie tylko pyszne, ale również dają wiele możliwości do eksperymentów kulinarnych i pozwalają wykorzystać różne produkty, które akurat mamy w lodówce.

Jak zrobić pyszną pastę jajeczną? Ciekawy przepis

Agnieszka Mielczarek, coach zdrowia i żywienia, opublikowała na swoim Instagramie wpis, w którym zdradza przepis na pyszną, a do tego niezwykle zdrową pastę jajeczną. Zawiera ona jeden dość nietypowy składnik – mak. To jednak nie koniec zaskoczeń, ponieważ specjalistka od zdrowego żywienia w przepisie na pastę jajeczną wykorzystuje również musztardę i majonez sriracha (pikantny dodatek, który powstaje z połączenia majonezu z ostrym sosem sriracha, sokiem z cytryny, solą oraz czosnkiem).

Przepis: Pasta jajeczna z makiem Ta pasta jest niezwykle pyszna, a do tego naprawdę bardzo zdrowa Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 60 w każdej porcji Składniki 4 jajka ugotowane na twardo

1 łyżeczka maku

1 łyżeczka musztardy

sól i pieprz (do smaku)

szczypiorek lub natka pietruszki (do dekoracji)

1 łyżka majonezu sriracha Sposób przygotowania Mieszanie składnikówJajka obierz i rozgnieć widelcem lub posiekaj drobno. Dodaj mak, musztardę i majonez sriracha. Całość dokładnie wymieszaj i dopraw do smaku solą oraz pieprzem. Dekorowanie pastyNa koniec możesz posypać pastę posiekanym szczypiorkiem lub natką pietruszki.

Zdrowy dodatek do pasty jajecznej

Mak to bardzo zdrowy dodatek do pasty jajecznej, który nie tylko wzbogaca jej smak, ale także wartość odżywczą. Zawiera dużo wapnia, żelaza, magnezu oraz błonnika, wspierając zdrowie kości i układu nerwowego. Dodając mak do pasty jajecznej, wprowadzamy do diety cenne tłuszcze roślinne i antyoksydanty. Co więcej, to prosty sposób, by nadać klasycznej potrawie nowy, ciekawy charakter i jednocześnie zadbać o zdrowie. Sprawdź również inne korzyści, jakie daje spożywanie maku.

Mak to nie tylko doskonały dodatek do pasty jajecznej, ale też innych past kanapkowych. Można wykorzystać go także jako składnik sałatek, domowego pieczywa czy różnego rodzaju ciast – przede wszystkim oczywiście makowca.

Czym jeszcze można urozmaicić pastę jajeczną?

Pastę jajeczną można w bardzo prosty sposób urozmaicić – wtedy będzie jeszcze smaczniejsza. Świetnie sprawdzą się do tego posiekane warzywa, takie jak rzodkiewka, papryka, a nawet ogórek kiszony. Można też dodać awokado, które nada paście kremowej konsystencji i wzbogaci ją o zdrowe tłuszcze. Ciekawym dodatkiem są także suszone pomidory, oliwki, wspomniana wcześniej musztarda lub odrobina chrzanu, które sprawią, że całość będzie bardziej wyrazista w smaku. Dobrym pomysłem jest też dodanie curry, wędzonej papryki albo odrobiny czosnku.

Czytaj też:

Nie uwierzysz, co dodaje do rosołu Ewa Wachowicz. Efekt? Petarda! Te 3 składniki zmieniają wszystkoCzytaj też:

Wykorzystaj sezon na truskawki. Zrób lekki i obłędnie smaczny deser w kilka minut