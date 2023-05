Pasternak czy pietruszka? Dzięki tym sposobom już nigdy ich ze sobą nie pomylisz

Wiele osób idzie do sklepu po pietruszkę i wraca z pasternakiem. Jak to możliwe? Wbrew pozorom nietrudno o pomyłkę. Oba warzywa są bowiem bardzo do siebie podobne. Poza tym część sprzedawców sama wprowadza klientów w błąd. Nieuczciwi sprzedają pasternak zamiast pietruszki, bo jest tańszy w pozyskaniu i łatwiejszy w uprawie. Sprawdź, jak odróżnić te jarzyny i nie daj się oszukać.

Pasternak a pietruszka – znajdź różnicę

Zwróć szczególną uwagę na liście obu warzyw. Cechą charakterystyczną pietruszki jest ciemna, gładka i błyszcząca nać, z kolei „znakiem rozpoznawczym” pasternaku są jaśniejsze liście (ich spodnią część pokrywają włoski). Przyjrzyj się również okolicy, z której wyrasta natka. Pasternak ma w tym miejscu niewielkie wgłębienie z ciemną obwódką, pietruszka zaś – nie. Co jeszcze może pomóc ci w odróżnieniu tych jarzyn? Zmysł węchu i kubki smakowe. Pasternak, jeśli chodzi o zapach, bardziej przypomina marchewkę niż pietruszkę. Poza tym ma smak słodszy od pietruszki i nieco orzechowy posmak.

Pasternak a pietruszka – które warzywo ma więcej wartości odżywczych?

Wartości odżywcze pietruszki i pasternaku są porównywalne, choć nieco inne. Pietruszka zawiera więcej mikro- i makroelementów (witamin z grupy A i C, magnezu, potasu etc.), natomiast pasternak – błonnika. Trudno zatem wskazać jednoznacznego zwycięzcę w kategorii „prozdrowotne właściwości”. Nie ulega natomiast wątpliwości, że włączenie obu jarzyn do diety może przynieść wymierne korzyści i wspomóc organizm w codziennym funkcjonowaniu.

Jak wykorzystać pasternak w kuchni?

Pasternak znajduje w kuchni podobne zastosowanie jak pietruszka. Możesz z niego zrobić purée, dodać warzywo do sałatki lub zupy. Jarzyna doskonale sprawdzi się też w roli przekąski. Z powodzeniem zastąpi chipsy, popcorn lub inną niezdrową żywność. Wystarczy obrać pasternak, pokroić go w paski i lekko podgotować, a następnie wyłożyć poszczególne cząstki jarzyny na blasze wysmarowanej niewielką ilością oliwy, a potem zapiec wszystko w piekarniku z wybranymi przyprawami, na przykład solą, pieprzem i ostrą czy wędzoną papryką.

