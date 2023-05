Jak podkręcić smak pomidorowej? Zdradzamy sprawdzone sztuczki

Pomidorówka to jedna z najzdrowszych zup. Jest przede wszystkim źródłem cennych przeciwutleniaczy. To witaminy C oraz E, ale też likopen i flawonoidy. Przeciwutleniacze są nieocenione w profilaktyce raka, ale też chorób serca. Ale większość fanów pomidorówki ceni ją po prostu za charakterystyczny smak: niezależnie od tego, czy wolą podawać ją z makaronem, czy ryżem. My podpowiadamy, jak sprawić, aby twoja pomidorowa była naprawdę wyjątkowa.

Babciny sposób na pomidorową – dodaj cukru

Kluczem jest przełamanie smaku kwaśnych pomidorów. Jeśli przyglądałeś się kiedykolwiek, jak twoja babcia robi pomidorówkę, to być może nie umknęło ci, że zawsze dodaje do niej cukru. To najprostszy sposób na podkręcenie smaku pomidorowej. Cukier lekko zniweluje kwasowość, ale jednocześnie idealnie podbije smak pomidorów.

Zamiast cukru można też dosłodzić pomidorową odrobiną syropu z agawy albo miodem. W przypadku miodu trzeba jednak pamiętać, że miód sam w sobie również ma charakterystyczny smak, więc tu lepiej wykorzystać jeden z łagodniejszych miodów (np. akacjowy lub rzepakowy).

Dopraw pomidorową... cynamonem

Ten dodatek do pomidorowej to sekret kucharzy z południa Europy. Cynamon, podobnie jak cukier, dodaje zupie słodyczy i podbija smak pomidorów. Są dwie szkoły dodawania cynamonu. My najbardziej polecamy tę pierwszą. Dodaj cynamon podczas przygotowania bulionu, kiedy podsmażasz warzywa (pokrojone cebulkę, marchew, pietruszkę i selera wrzuć z płaską łyżeczką cynamonu na rozgrzaną oliwę i dopiero po przesmażeniu zalej wodą i gotuj bulion). Druga opcja (jeśli masz już gotowy bulion) to dodanie cynamonu do przecieru lub pulpy pomidorowej.

Warto zapamiętać sztuczkę z cynamonem, bo ta przyprawa doskonale pasuje do potraw z pomidorów. Jest niezastąpionym dodatkiem do pomidorowych sosów, zapiekanek z pomidorowymi sosami czy domowego keczupu.

